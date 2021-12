Wonder Woman, il videogioco svelato ai TGA 2021 con un trailer

È stato sicuramente l'annuncio che nessuno era riuscito a far trapelare nei giorni scorsi. Monolith Productions e Warner Bros. Games hanno presentato infatti un gioco dedicato a Wonder Woman durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2021.

Il titolo è stato svelato con un breve teaser trailer che è disponibile in allegato a questo articolo. Non ci sono informazioni al momento sulle piattaforme e sulla data di uscita, segno che il progetto potrebbe essere in una fase iniziale dello sviluppo.

“Sviluppato da Monolith Productions, i creatori dell'acclamato La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e del sequel L'Ombra della Guerra, questo action-adventure open world presenterà l'amata supereroina DC Wonder Woman. Il gioco d'azione open world single player introdurrà una storia originale ambientata nell'universo DC e permetterà ai giocatori di diventare Diana di Themyscira nella lotta per unire la sua famiglia amazzonica e gli umani del mondo moderno.”

È quanto si legge nella breve descrizione ufficiale fornita dallo sviluppatore. Scopriamo inoltre che il gioco includerà anche il famoso sistema Nemesis introdotto proprio con i due titoli ambientati nella Terra di Mezzo. L'obiettivo, spiega Monolith, è consentire ai giocatori di creare legami profondi sia con i nemici che con gli alleati, mentre progrediscono dall'essere una combattente eroica a un leader.

Wonder Woman è presumibilmente in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S sebbene, come detto, le piattaforme non siano ancora ufficiali. Ignota anche la data di lancio.