WWE 2K22: mostrato il nuovo engine e la modalità "Universo"

Visual Concepts e 2K Sport hanno pubblicato, quest'oggi, un nuovo trailer su WWE 2K22. Il trailer in questione si basa interamente sugli aggiornamenti che si sono introdotti nel nuovo episodio della longeva serie di giochi a tema wrestling.

La software house aveva promesso che avrebbe presentato le numerose novità durante un evento dedicato a gennaio 2022. Dal momento che, però, la curiosità era tanta da parte dei fan e che 2K Sport era impaziente nel parlarne, si è deciso che oggi era la giornata giusta per un update sul titolo.

La prima cosa che è impossibile non notare, riguarda la qualità della grafica e delle immagini. Si può rilevare un miglioramento abissale rispetto al precedente capitolo, ovvero WWE 2K20.

Insieme all'incremento di qualità nella resa dei vari wrestler, si nota, anche sul fronte del gameplay, qualche rinnovamento. Di WWE 2K22 si è modificato il sistema di controlli per quanto riguarda le fasi di combattimento. Si potranno effettuare attacchi sia leggeri che pesanti, così come rovesciate e molto altro.

Il nuovo trailer ha posto in evidenza, inoltre, il personaggio di Rey Mysterio, ovvero il simbolo della lotta libera. La resa grafica del lottare è decisamente valida e non vediamo l'ora di poterlo utilizzare nei combattimenti.

Alcune nuove modalità, in aggiunta, saranno implementate in WWE 2K22. Una di queste è MyFaction, ovvero una modalità che consente ai giocatori di creare la propria fazione dominante. La modalità MyRise, invece, pone un occhio di riguardo alla story-line, per coloro che sono appassionati alla narrativa.

La novità più grande, tuttavia, riguarda il ritorno della modalità “Universo“. Questa opzione di gioco permette ai giocatori di dare spazio alla creatività e, quindi, di modificare a proprio piacimento le regole dei match, i costumi, i marchi e tanto altro. La Creation Suite, infine, sarà il posto ideale in cui il giocatore si sentirà libero di personalizzare il proprio wrestler.

WWE 2K22 uscirà nel mese di marzo 2022. Le piattaforme, sebbene non siano state annunciate, potrebbero quasi sicuramente essere PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.