Xbox App, un update permetterà di scegliere la cartella di installazione dei giochi su PC

Microsoft presto consentirà ai suoi utenti Windows di installare i propri titoli in qualsiasi cartella del PC. Una funzionalità che, fino adesso, è sempre stata preclusa. La novità consentirà quindi ai giocatori di accedere liberamente alle cartelle dove sono contenuti i giochi e modificarle a piacimento (ad esempio applicando mod) oppure, appunto, di spostarne il contenuto altrove.

Per il momento la nuova funzione, che dovrebbe essere implementata tramite aggiornamento dell'applicazione Xbox, si troverebbe in fase di test interno. L'update andrebbe a risolvere così uno dei problemi più noti dell'Xbox Game Pass che fin dal principio ha sempre applicato delle restrizioni che impediscono, di fatto, qualsiasi azione da parte dell'utente, compreso il backup dei giochi o l'aggiunta di mod.

Il portale The Verge ha contattato Microsoft, che avrebbe confermato la volontà di adottare un approccio più aperto sul tema. “Con grandi giochi come Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 e Halo Infinite disponibili con Xbox Game Pass, vogliamo offrire ai nostri giocatori più opzioni per personalizzare la loro esperienza nell'app Xbox” ha affermato Jason Beaumont, il partner director of experiences di Xbox. “Continueremo a condividere gli aggiornamenti man mano che lanceremo funzionalità aggiuntive” ha poi aggiunto.

Nel frattempo, Microsoft ha rilasciato un video che mostra nel dettaglio le nuove funzionalità dell'app, che potrà essere a breve testata dagli Xbox insider. Il video parla anche di altre novità che verranno presto aggiunte. L'app verrà infatti dotata di una sezione in cui saranno raccolti tutti i giochi cloud per console abilitati compresi nell'abbonamento dell'Xbox Game Pass Ultimate. Ciò renderà più semplice e immediata la navigazione e permetterà agli utenti di diverse piattaforme di giocare insieme.