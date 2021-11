Xbox Cloud Gaming ora su console, disponibile su Xbox One e Series X/S

Microsoft ha annunciato che, dal 17 novembre, il servizio Xbox Cloud Gaming (beta) sarà disponibile anche sulle console Xbox One, Xbox Series X/S per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

Grazie a lancio di oggi e all'espansione che arriverà nelle prossime settimane, i possessori di console Xbox saranno in grado di riprodurre in streaming i giochi da Xbox Game Pass dal cloud, senza bisogno di passare per il download. La funzionalità sfrutta lo stesso sistema utilizzato dai dispositivi Windows e Android per lo streaming dei titoli Game Pass, che si basa sull'hardware Xbox Series X.

Xbox Cloud Gaming è una feature proposta da Microsoft per consentire ai giocatori di mettere le mani su nuovi giochi più rapidamente, saltando la necessità di scaricare un videogioco, con l'ulteriore vantaggio di risparmiare spazio di archiviazione sulle console.

Inoltre, le console Xbox One avranno anche il vantaggio di poter far girare titoli più recenti che altrimenti sarebbero funzionanti solo sulle “sorelle” più recenti Xbox Series X/S.

“Oggi (ieri, 17 novembre ndr) – fa sapere Microsoft – puoi giocare ai giochi Game Pass dal cloud sulla tua console Xbox. Siamo entusiasti che Xbox Cloud Gaming (Beta) sia ora disponibile su console Xbox One e Xbox Series X|S con un abbonamento Game Pass Ultimate. Stiamo lanciando in 25 regioni con il Brasile in arrivo. Questa funzionalità verrà inizialmente implementata con la nostra versione di novembre a un sottoinsieme di giocatori Xbox e si estenderà a tutti i giocatori nei mercati supportati nelle prossime settimane.

Per gli utenti Xbox One, il cloud gaming ti consente anche di giocare ad alcuni giochi di nuova generazione sulla console Xbox One che già possiedi. Ciò significa che alcuni giochi attualmente riproducibili solo su Xbox Series X|S, come Recompile, The Medium e The Riftbreaker, sono ora riproducibili su Xbox One con Xbox Game Pass Ultimate e cloud gaming. Continueremo inoltre a supportare questa funzionalità e ad espandere la nostra libreria di giochi cloud per includere più giochi di nuova generazione come Microsoft Flight Simulator all'inizio del 2022.