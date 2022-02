Xbox Game Pass: i nuovi titoli in catalogo e quelli che vanno via

Mese nuovo, usuale ricambio del parco titoli su Xbox Game Pass: ecco che arriva la comunicazione ufficiale dei giochi che arriveranno a rimpolpare il catalogo e quelli che, invece, ci salutano (almeno per il momento).

3 febbraio

Contrast (Cloud, Console) ID@Xbox

Dreamscaper (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

Telling Lies (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

10 febbraio

Besiege (Game Preview)(Cloud, Console, PC) ID@Xbox

CrossfireX (Console)

Edge of Eternity (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

Skul: The Hero Slayer (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console, PC)

14 febbraio

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console, PC) ID@Xbox

Infernax (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – Disponibilità dal Day One del gioco

I bonus dell'Xbox Game Pass Ultimate e nuovi DLC

Grounded: Into the Wood Update (DLC)

Microsoft Flight Simulator World Update VII: Australia (DLC)

Smite: Season 9 Starter Pass

World of Warships: Exclusive Starter Pack

Phantasy Star Online 2: February Member Monthly Bonus

I giochi in uscita dal catalogo Xbox Game Pass

Di seguito, i giochi che ci salutano il 15 febbraio: avrete tempo per giocarci, compresi nel pass, fino a quel giorno. Ricordate che finché avete l'abbonamento attivo e sono in catalogo, potete acquistarli con uno sconto del 20% dal prezzo usuale di listino, per farli vostri sempre e comunque.

Control (Cloud, Console, PC)

Code Vein (Cloud, Console, PC)

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console, PC)

The Medium (Cloud, Console, PC)

Project Winter (Cloud, Console, PC)

The Falconeer (Cloud, Console, PC)

