Xbox Game Pass per PC: 6 mesi a soli 20€, ecco come

Oggi è possibile abbonarsi per ben 6 mesi ad Xbox Game Pass per PC a soli 20,99€, abbinando due promozioni molto interessanti. L'abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass per PC si trova in offerta su Amazon a 19,99€, approfittando dei 3 mesi di prova offerti da Microsoft al costo di 1€, è possibile accedere al Game Pass per ben 6 mesi a poco più di 20 euro.

È l'occasione giusta per provare in prima persona il servizio in abbonamento di Microsoft, che offre l'accesso ad un folto catalogo di giochi di ogni genere, compresi titoli tripla A appena usciti, come l'ottimo Forza Horizon 5.

Xbox Game Pass – 6 mesi a 20,99€

Per sbloccare l'accesso al catalogo Game Pass per ben 6 mesi occorre seguire pochi e semplici passaggi:

Scarica e installa l' app Xbox su PC Windows

su PC Windows Effettua il log-in con un account o creane uno da zero

con un account o creane uno da zero Accedi alla sezione dedicata al Game Pass

Scegli la promozione dal costo di 1€ e procedi al pagamento

Solitamente questa promozione ha una durata di 1 mese, ma in questi giorni Microsoft ha deciso di offrire 2 mesi bonus, per un totale di 3 mesi al costo di un caffé.

Per accedere ad Xbox Game Pass per altri 3 mesi è sufficiente approfittare dell'offerta disponibile su Amazon, con 3 mesi di abbonamento in vendita a soli 19,99€ (invece di 29,99€).

Sommando le due promozioni, l'accesso al folto catalogo di Game Pass è garantito per ben 6 mesi ad un costo complessivo di soli 20,99€, che corrispondono a circa 3,50€ al mese.