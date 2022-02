Xbox Game Pass, tutti i titoli in arrivo nella seconda metà di febbraio (c'è anche Warhammer III)

Come di rito, Xbox Game Pass rinnova la sua lineup di giochi disponibili nella sua libreria digitale, compresi quelli che – a fine mese – dovremo salutare. Per la seconda metà di febbraio Microsoft mette sul piatto anche il nuovo Warhammer III, disponibile al suo day one il prossimo 17 febbraio, oltre a tutta una serie di titoli EA.

Disponibili ora (15 febbraio)

Mass Effect Legendary Edition (Cloud) / Include contenuti base single-player e oltre 40 DLC da Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 – incluse armi promo, armature e pack.

Battlefield: Bad Company 2 (PC)

Peggle Nights (PC)

17 febbraio

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) / Già disponibile per PC, Xbox Series XS, è in arrivo per Xbox One.

Madden NFL 22 (Console e PC)

Total War: Warhammer III (PC) / Disponibile al day one.

22 febbraio

Roboquest (Game Preview – PC)

24 febbraio

Galactic Civilizations III (PC)

Super Mega Baseball 3 (Console)

28 febbraio

Alice: Madness Returns (PC)

Titoli che lasciano il catalogo il 28 febbraio

Infine, questi sono i giochi che abbandoneranno il catalogo alla fine del mese. Tutti gli utenti iscritti all’abbonamento potranno beneficiare del 20% di sconto per acquistarli e averli nella propria libreria digitale per sempre.