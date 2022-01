Xbox Game Pass, un leak svela quando verranno rimossi Final Fantasy, Yakuza e altri giochi

Non è una novità: i giochi presenti su Xbox Game Pass sono disponibili solamente a tempo determinato e i fan ne sono pienamente consapevoli. Ogni mese le nuove aggiunte compensano alle perdite che, tuttavia, vengono solitamente annunciate con un certo anticipo. E proprio recentemente alcuni utenti sul web avrebbero scoperto una lista composta da circa una trentina di giochi (fra cui Stardew Valley, i vari Yakuza e Final Fantasy) con le relative date di rimozione, alcune delle quali datate perfino al 2023. Secondo quanto riportato da GameRant, il leak sarebbe stato scovato attraverso l'app di Microsoft Store, probabilmente a causa di una svista da parte dell'azienda.

Xbox Game Pass: chi verrà rimosso dal catalogo e quando

Ovviamente la lista non è esaustiva, né confermata: gli abbonati a Xbox Game Pass dovrebbero prendere tutte queste informazioni con le pinze e non come una conferma definitiva.

Yakuza 3 Remastered (Windows) –31 gennaio 2022

Yakuza 4 Remastered (Windows) – 31 gennaio 2022

Yakuza 5 Remastered (Windows) – 31 gennaio 2022

A Plague Tale: Innocence (Windows) – 1 febbraio 2022

Control (Windows) – 1 febbraio 2022

The Medium – 1 febbraio 2022

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Windows) – 16 febbraio 2022

Alien: Isolation (Windows) – 1 marzo 2022

Yakuza 6: The Song of Life (Windows) – 1 aprile 2022

Octopath Traveler – 1 aprile 2022

Outriders – 1 aprile 2022

Dragon Quest Builders 2 – 1 maggio 2022

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Windows) – 16 maggio 2022

Yakuza: Like a Dragon – 16 giugno 2022

Dungeons and Dragons: Dark Alliance – 7 luglio 2022

Children of Morta – 16 luglio 2022

Hades – 16 agosto 2022

Resident Evil 7 – 1 settembre 2022

Final Fantasy 13 (Windows) – 1 settembre 2022

Back 4 Blood – 16 ottobre 2022

Stardew Valley (Windows) – 1 dicembre 2022

Final Fantasy 13-2 (Windows) – 1 dicembre 2022

Overcooked! 2 (Windows) – 16 dicembre 2022

Among Us – 16 dicembre 2022

Outer Wilds – 1 gennaio 2023

Gorogoa – January 1st, 2023

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 1 gennaio 2023

Scarlet Nexus – 1 gennaio 2023

Injustice 2 (Windows) – 16 gennaio 2023

Fortunatamente gli abbonati non resteranno senza nulla da giocare. Anzi: sono diversi i titoli che Xbox Game Pass ha in serbo per l'anno appena cominciato, alcuni dei quali saranno rilasciati addirittura al day-one. Sono ben 31 quelli ad oggi confermati, fra cui Starfield, Scorn, A Plague: Tale Requiem, Slime Rancher 2 e molti altri.