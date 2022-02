Xbox Games with Gold, tutti i giochi gratis di marzo 2022

Nuovo mese, nuovi giochi gratuiti disponibili per tutti gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, che andranno a sostituire quelli di febbraio. Come da prassi, i titoli sono compatibili con Xbox Series XS e Xbox One.

Xbox Games with Gold: i giochi di marzo 2022

Ecco quali sono i giochi gratuiti per tutti gli abbonati durante il mese di marzo. Ricordiamo che c’è ancora tempo per scaricare alcuni dei titoli distribuiti a febbraio: leggi qui quali.

The Flame in the Flood ( 19,99$ ) disponibile gratis dal 1° al 31 marzo

( ) disponibile gratis dal 1° al 31 marzo Street Power Soccer ( 29,99$ ) disponibile gratis dal 16 marzo al 15 aprile

( ) disponibile gratis dal 16 marzo al 15 aprile Sacred 2 Fallen Angel ( 19,99$ ) disponibile dal 1° al 15 marzo

( ) disponibile dal 1° al 15 marzo SpongeBob’s Truth or Square ( 19,99$ ) disponibile dal 16 al 31 marzo.

The Flame in the Flood

Un gioco di sopravvivenza ambientato in un mondo desolato, nel quale una ragazza e il suo cane viaggiano a piedi e su una zattera lungo un fiume frutto di una generazione procedurale. Vai a caccia di risorse, realizza attrezzi artigianali, cura i malanni, sfuggi ai feroci animali selvatici e, cosa più importante, rimani in salute in una zona selvaggia e pericolosa.

Street Power Soccer

Stile formidabile e azione piena di energia convergono in questa esperienza di calcio arcade. Affronta le leggende dello street football o i tuoi amici in modalità e campi di gioco fenomenali. Sfodera trick e super poteri e diventa Street King.

Sacred 2 Fallen Angel

Un Action RPG vasto e ampiamente giocabile. Intraprendi la via della Luce o dell’Ombra in un mondo di gioco senza stacchi tra una zona e l’altra, che mischia gameplay in solitario e in multiplayer, ed è strapieno di missioni, personaggi, avventure e combattimenti mortali.

SpongeBob’s Truth or Square

Spongebob ne ha combinata un’altra delle sue! Proprio quando Mr. Krabs ha deciso di fidarsi di lui affidandogli la ricetta Krabby Patty, Spongebob è riuscito malauguratamente a perderla e adesso è in missione col più improbabile dei compagni, Plankton, che a sua volta vorrebbe per sé il segreto della ricetta Krabby Patty.