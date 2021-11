Xbox rilascia gli ultimi 76 giochi dal passato: è la fine del programma di retrocompatibilità

Per celebrare il ventesimo anniversario, oltre settanta nuovi giochi sono stati aggiunti al programma di retrocompatibilità di Xbox. Per questa nuova, e probabilmente ultima, ondata di nostalgia Microsoft ha deciso di dare ascolto alle richieste dei fan. Una ventina dei titoli rilasciati proviene dalla prima Xbox, inclusi Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter ed il franchise di Otogi. Altre aggiunte riguardano serie dei calibro di Max Payne e di F.E.A.R. – per la primissima volta giocabili su Xbox Series XS e Xbox One –, mentre l'ultimo Skate 2 completa l'omonima saga.

Tutti i titoli, fanno sapere gli sviluppatori, supportano l'Auto HDR e molti riceveranno anche un miglioramento in termini di risoluzione. Per trentasette titoli (undici appena aggiunti d ventisei già presenti nella libreria) è stata abilitata anche la modalità FPS Boost, in grado di raddoppiare il framerate originale fino a 60 FPS per un gameplay più fluido. Anche alcuni titoli selezionati dell'Xbox Cloud Gaming potranno beneficiare del nuovo boost. Una grande notizia, insomma, per i più nostalgici, ma che giunge con un sapore un po' dolceamaro: questi ultimi settanta titoli sanciscono infatti la chiusura definitiva del programma di retrocompatibilità.

“Quest'ultima aggiunta è stata possibile solo grazie alla passione e al feedback della community – si legge in una nota sul sito web ufficiale – Le continue richieste di titoli e miglioramenti hanno incoraggiato il team a collaborare con gli sviluppatori originali per preservare migliaia di giochi di oltre quattro generazioni di Xbox. Mentre continuiamo a rimanere concentrati sull'obiettivo, abbiamo però raggiunto il limite della nostra capacità di portare nuovi titoli dal passato. Ciò è causato soprattutto da vincoli di licenza, legali e tecnici. Grazie per aver fatto parte di questo viaggio con noi”.

Gli ultimi 76 titoli rilasciati

Questa la lista completa degli ultimi giochi rilasciati.