Xbox Series S ancora in offerta su Amazon a 279€

Il Black Friday è finito, ma il periodo di offerte migliore dell'anno continua con il Cyber Monday. Oggi Xbox Series S si trova in offerta su Amazon a 278,99€, si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per la più economica tra le console next-gen.

Sorella minore di Series X, la nuova Xbox Series S coniuga un prezzo piuttosto interessante e caratteristiche tecniche degne della nuova generazione videoludica. Non raggiunge la risoluzione 4K, ma riproduce i giochi in 2K QHD e offre la potenza di calcolo necessaria per giocare ai titoli di nuova generazione senza alcun compromesso tecnico.

A differenza della sorella maggiore, la Series S è di colore bianco e si affida esclusivamente all'acquisto di giochi in digitale, non è presente un lettore ottico per i dischi. Inoltre – grazie alla retro-compatibilità – la console next-gen di Microsoft consente di giocare a titoli delle generazioni precedenti, ovvero Xbox One e Xbox 360.

Oggi l'ottima Xbox Series S è disponibile in offerta su Amazon a 278,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.