Xbox Series S con il Black Friday a prezzo IMPERDIBILE

La console next gen di casa Microsoft continua a far parlare di sé facendo impazzire tutti i nuovi acquirenti. Approfittando dei super sconti messi a disposizione nel corso dei Cyber eDays di eBay, puoi infatti acquistarla ad un prezzo così piccolo che mai si era visto prima: soli 255,45€.

Per accedere all’offerta non dovrai far altro che aggiungerla al carrello tramite l’applicazione eBay per Smartphone e inserire il codice “XMASAPP21” per ottenere l’extra sconto del 5%

Approfitta subito della promozione speciale per non farti scappare questo gioiellino.

Xbox Series S: tuffati nel mondo Gaming del futuro

Caratterizzata da un’estetica accattivante e da un hardware prepotente, la sorella minore di Xbox Series X torna nuovamente sotto i riflettori in questo Black Friday da urlo. La caratteristica che contraddistingue Xbox Series S dalla Series X, oltre a un hardware leggermente inferiore, è la completa assenza del lettore Blu-Ray.

Xbox Series S è infatti proiettata in ogni suo aspetto al gaming digitale, considerato anche il vasto catalogo di giochi offerto dal servizio a pagamento Xbox Game Pass.

La next gen minore di casa Microsoft è dotata di alcune funzionalità uniche nel suo genere. Grazie alla Xbox Velocity Architecture noterai sin da subito l’elevata velocità nei caricamenti e l’estrema fluidità con cui girano i giochi.

Ma le caratteristiche non terminano qui. Xbox Series S è infatti dotata di Audio Spaziale 3D e risulta essere retrocompatibile con migliaia di titolo rilasciati negli anni passati.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la tua nuova Xbox disponibile su eBay al prezzo folle di soli 255,45€. Ricordati però d'inserire il codice sconto “XMASAPP21” al momento del pagamento