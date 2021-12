Xbox Series X disponibile oggi alle 19:00, ecco dove acquistarla

Dopo il drop di PlayStation 5 nel pomeriggio, anche Xbox Series X torna in vendita oggi, giovedì 9 dicembre. A partire dalle 19:00 sarà possibile tentare l'acquisto dell'ambita console next-gen, accedendo direttamente al Microsoft Store.

Come al solito, le unità disponibili saranno piuttosto limitate e soltanto i più rapidi riusciranno ad aggiungere la console al carrello e procedere al pagamento.

Il prezzo di Xbox Series X sarà quello di listino, ovvero 499€, con spedizione entro pochi giorni lavorativi e consegna garantita entro Natale. Potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per regalare o regalarsi una delle ambite e potenti console di nuova generazione.

La Series X ha un design compatto a base quadrata, un semplice parallelepipedo nero opaco che fa dell'eleganza il suo punto di forza. Sulla parte frontale abbiamo l'ìngresso del lettore ottico e il pulsante per espellere i dischi, mentre sul retro sono presenti tutte le porte necessarie al collegamento della console.

Grazie alla retro-compatibilità è possibile sfruttare la Series X per giocare a titoli di vecchia data, appartenenti ai cataloghi delle precedenti versioni della console americana. Incluso in confezione c’è il nuovo controller Xbox, con un design molto simile al modello precedente.

Vi auguriamo buona fortuna per l'acquisto di un bundle con PS5 Digital Edition, inoltre vi invitiamo ad accedere al nostro canale telegram, per restare aggiornati su sconti e promozioni in tempo reale.