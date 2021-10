Xbox Series X e Xbox One: i giochi in uscita a novembre 2021

Nonostante i primi freddi autunnali, novembre sarà un mese piuttosto caldo per i videogiocatori. Compresi i possessori di Xbox Series X, Xbox Series S e della “sorellina” di vecchia generazione Xbox One.

Come accadrà per gli utenti Nintendo Switch e PlayStation 5, anche le console verdecrocitate accoglieranno infatti diversi videogiochi piuttosto interessanti il prossimo mese. Pronti ad incollare al pad la community di appassionati.

Dopo aver scoperto quali saranno i Games with Gold del mese, ecco allora i migliori giochi Xbox Series X, S e Xbox One in arrivo a novembre, tra esclusive e multipiattaforma, con tanto di data da segnare a più tinte di rosso sui propri calendari.

Unpacking

La corposa lista di uscite novembrine inizia a colorarsi grazie ad Unpacking, disponibile dal 2 novembre sulle piattaforme targate Microsoft e già dal day one nel catalogo del Game Pass. Si tratta di un insolito simulatore di traslochi, per quello che di fatto è un puzzle game in cui vestiremo i panni di una donna di cui non conosceremo mai il volto.

A raccontare in modo implicito la sua storia vi sono invece gli 8 traslochi che dovrà compiere, in cui far riaffiorare i ricordi mentre arrediamo le varie stanze delle abitazioni e risolviamo qualche puzzle.

Bloodshore

Strutturato come un film d'azione interattivo, Bloodshore – in uscita il 3 novembre su piattaforme Xbox – ci permette di prendere il controllo del protagonista Nick, un attore ormai sulla via del tramonto che desidera intascare un'ingente somma di denaro. Per farlo, è disposto a prendere parte alla nuova stagione di Kill/Stream, un folle reality show in cui celebri streamer, intrattenitori e condannati a morte si affrontano in un battle royale – proprio come avviene in Fortnite o Apex Legends.

Nel titolo di Wales Interactive, ogni scelta compiuta dal giocatore inciderà in maniera dinamica sull'evoluzione della trama, con conseguenti risvolti ed epiloghi da scoprire ad ogni partita.

Just Dance 2022

L'iconica serie dedicata al ballo di Ubisoft torna con Just Dance 2022, che proporrà dal 4 novembre 40 brani scelti tra classici e hit del momento. L'incontro perfetto tra rythm e fitness game, che mette a disposizione dei più esperti ed esigenti anche la già collaudata modalità Sweat, per intensificare lo sforzo fisico richiesto dalle sessioni di gioco.

Il titolo è perfetto in vista delle festività natalizie, per divertirsi in compagnia grazie alla modalità multiplayer cooperativa messa a disposizione dal team di sviluppo d'Oltralpe.

Call of Duty Vanguard

Il 5 novembre si torna a sparare anche su Xbox Series X, Series X e Xbox One grazie al grande debutto di Call of Duty Vanguard, ultima incarnazione del celebre franchise FPS di Activision. Con una Campagna principale ambientata tra i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale e una intensa modalità Zombies, il gioco di Sledgehammer Games promette di essere particolarmente coinvolgente.

Vanguard condurrà i combattenti sui fronti orientale e occidentale del Vecchio Continente, oltre che in Nord Africa e tra i mari del Pacifico, per una storia che punta a svelare diversi retroscena sulla nascita della Task Force 1.

Non solo FIFA 22 e eFootball 2022, gli appassionati di calcio virtuale possono vestire i panni dell'allenatore con il lancio di Football Manager 2022, previsto per il 9 novembre. Il gestionale di SEGA e Sports Interactive offre una selezione di ben 123 campionati tra cui scegliere e una rosa di potenziali talenti composta da ben 500.000 calciatori reali, proponendosi come una vera e propria enciclopedia calcistica.

Su Xbox One e Xbox Series X/S, Football Manager 2022 sarà incluso sin dal giorno del lancio nel ricco catalogo di Xbox Game Pass per console.

Forza Horizon 5

L'esclusivo Forza Horizon 5 cambia totalmente genere e si rivolge ai fan delle quattro ruote, pronto a scaldare i motori sempre dal 9 novembre. E sempre dal giorno di debutto nelle offerte di Xbox Game Pass. Il titolo di Playground Games ci trascinerà tra tra gli affascinanti scenari del Messico, in cui vivere avventure a tutta velocità tra deserti, giungle, moderne città, rovine nascoste, spiagge, canyon e un vulcano innevato.

Ad incrementare il coinvolgimento ci penserà il meteo dinamico, che scatenerà gli elementi sul parabrezza del nostro bolide sia nella Campagna per singolo giocatore che nelle modalità dedicate al multiplayer.

Disney Classic Games Collection

Ancora il 9 novembre, sarà la volta di Disney Classic Collection, che include tutte le versioni console di Aladdin, Il Re Leone e Il Libro della Giungla, per una triade imperdibile di classici dell'era 16-bit legata alla casa di Topolino. I titoli originali sono stati arricchiti dalla possibilità di avanzare liberamente tra gli scenari e dalla presenza della funzione Rewind, per recuperare un errore senza ricominciare da capo il livello.

Un'occasione imperdibile per recuperare tre grandi classici, che hanno segnato un'intera generazione di videogiocatori in passato.

Jurassic World Evolution 2

Lo stesso giorno soddisferà le voglie anche degli amanti dei gestionali, per via dell'uscita su Xbox Series X e sulle altre piattaforme made in Redmond di Jurassic World Evolution 2, sequel in cui potremo tornare ad assumere scienziati, sviluppare ricerche nel campo della bioingegneria e allestire attrazioni sempre più coinvolgenti.

Il gioco vanta la collaborazione degli attori originali, che qui tornano per doppiare i propri personaggi in una intensa Campagna principale, ambientata dopo gli eventi narrati al cinema in Jurassic World: Il Regno Distrutto.

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition

Tempo di crimine virtuale con Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition, in uscita l'11 novembre. La raccolta propone in versione rimasterizzata tre cult come GTA III, GTA Vice City e GTA: San Andreas. Sulle piattaforme moderne potremo quindi tornare a visitare le città fittizie di Liberty City, Vice City e San Andreas, per un viaggio attraverso gli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Gli abbonati a Xbox Game Pass saranno felici di sapere che parte della nuova raccolta di Rockstar Games sarà disponibile nel catalogo, con il servizio ad offrire gratuitamente Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Ancora riedizioni ma questa volta in salsa fantasy. Sempre giorno 11 novembre assisteremo infatti al debutto di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, una raccolta che omaggia community e sviluppatori in occasione del decimo anniversario del gioco.

Il leggendario gioco di ruolo a mondo aperto viene riproposto con tutti i DLC pubblicati nella fase di supporto post lancio, tra Dragonborn, Dawnguard ed Heartfire, assieme a oltre 500 contenuti legati al programma Creator Club. Tra questi ultimi, abbiamo missioni, boss, armi, magie inedite e molto altro.

Sherlock Holmes Chapter One

Il 16 novembre sarà poi il turno di Sherlock Holmes Chapter One arricchire il catalogo di Xbox Series X, Xbox Series X e Xbox One. Si tratta di una nuova avventura di stampo open world, ambientata in un'isola del Mediterraneo dove ha purtroppo trovato la morte la madre del famoso detective.

Un viaggio ricco di misteri in cui il giovane Sherlock sarà accompagnato dal suo migliore e unico amico Jon Watson, per immergersi in un'avventura formativa essenziale, che forgerà il suo animo ancora ingenuo e povero d'esperienza.

Battlefield 2042

Il rivale di sempre di Call of Duty ricomincerà a sparare con l'uscita di Battlefield 2042, prevista il 19 novembre. A differenza di quanto accadeva in passato, DICE e Electronic Arts hanno deciso di puntare tutto sul multiplayer, mettendo da parte la Campagna in single player.

Per le versioni next-gen, le mappe accoglieranno fino a 128 giocatori in contemporanea, per un'esperienza sicuramente interessante e da testare con mano. Il tutto tra modalità classiche e gradite aggiunte, come Battlefield Portal, con cui possiamo personalizzare le regole del conflitto e rivivere alcuni contenuti tratti da Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield: Bad Company 2.

MXGP 2021

Il 30 novembre, Xbox Series X e il resto della scuderia Xbox accoglieranno poi MXGP 2021 di Milestone, il videogioco ufficiale della competizione di motocross plasmato dalla software house italiana. Anche in questa edizione non manca la modalità Carriera, in cui guadagnare la vetta partendo dalla categoria MX2, mentre il multiplayer offre sfide da vivere in compagnia.

In MXGP 2021, gli appassionati di motocross troveranno anche un nuovo editor di circuiti, oltre alla versione 2.0 dell'apprezzata modalità Playground.

Beyond a Steel Sky

Sempre il 30 novembre, Revolution Software proporrà invece il suo Beyond a Steel Sky, che porta avanti dopo circa due decenni la storia di Beneath a Steel Sky. Prenderemo il controllo di Robert Foster, arrivato a Union City per indagare sul rapimento di un bambino.

Avventura che fonde in un'unica soluzione thriller, cyberpunk e umorismo, il gioco vede la collaborazione di Dave Gibbons, disegnatore di Watchmene qui direttore artistico.

Evil Genius 2 World Domination

Chiude la “mesata” di uscite videoludiche Evil Genius 2 World Domination, al debutto il 30 novembre. Si tratta di un gestionale che ci permette di impersonare dei supercriminali che hanno piani di distruzione quantomeno improbabili. Per dominare il mondo, dovremo reclutare e addestrare i nostri complici, e contribuire alla crescita della nostra organizzazione del crimine.

Anche questo titolo sarà disponibile fin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.