Xbox Series X torna disponibile su Unieuro: scorte limitate!

Unieuro ha appena messo a disposizione un nuovo batch di Xbox Series X sul suo sito ufficiale. Non sappiamo ancora quante console siano effettivamente disponibili, ma se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale è un'occasione da non lasciarsi sfuggire!

Se volete acquistare la Xbox Series X prima che finisca vi consigliamo di aprire il link seguente il prima possibile ed effettuare così l'acquisto.

Il prezzo è ovviamente quello di listino. La consegna avviene con corriere espresso ed è garantita entro Natale. Ottimo quindi per fare o farsi un regalo in un periodo in cui trovare Xbox Series X e PlayStation 5 è praticamente impossibile.

La Series X è l'ultima console per videogiochi di casa Microsoft, la più potente presente sul mercato. Dal design molto particolare, che ricorda un PC Tower, è dotata di un SSD da 1 TB per poter scaricare diversi giochi grazie ad un abbonamento Xbox Game Pass.

La macchina, a differenza della sorellina Series S, è dotata comunque di un lettore ottico per acquistare titoli anche in formato “tradizionale”. Inoltre, esattamente come Xbox One, è retrocompatibile con le generazioni precedenti. È possibile quindi giocare anche a prodotti legati al periodo Xbox, Xbox 360 e, appunto, Xbox One. A patto che facciano parte della lista di giochi compatibili segnalata da Microsoft.

Vi auguriamo buona fortuna per l'acquisto di una Xbox Series X