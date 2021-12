Tra le console di ultima generazione, considerando anche quelle di Sony, Xbox Series S è quella meno ingombrante. In un certo senso, è anche quella più facile da trasportare e non solo da una stanza all'altra. E per renderla ancora più portatile, si potrebbe utilizzare un valido “accessorio” noto come xScreen.

Come suggerisce il nome, xScreen è un schermo da collegare alla Xbox Series S (via HDMI e USB) per creare così un sistema di gioco che potrebbe essere definito all-in-one. Quando non è in uso, si richiude sulla console stessa, a mo' di laptop. Certo, aumentano leggermente le dimensioni, ma nulla di così eccessivo.

Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche si scopre che xScreen integra un pannello IPS da 11,6″, con risoluzione Full HD (1080p/60Hz), e due altoparlanti.

Per quanto sia interessante come soluzione, bisogna prestare un pizzico d'attenzione al costo dello schermo. È pre-ordinabile sul sito di UPspec Gaming al prezzo di 249,99 dollari. Dunque, poco meno rispetto alla console stessa, che in Italia si posiziona sul mercato a 299,99 euro.

E poi ci sono anche gli accessori, anche questi non particolarmente economici.

Case (59,99 dollari): un case utile per il trasporto della console e di un controller.

(59,99 dollari): un case utile per il trasporto della console e di un controller. Stand (24,99 dollari): due supporti per posizionare in verticale la console.

(24,99 dollari): due supporti per posizionare in verticale la console. Chiusure colorate (9,99 dollari): chiusure in verde, rosso e blu per personalizzare la combo console + xScreen.

Le spedizioni di xScreen prenderanno il via a febbraio 2022 e saranno gratuite con una spesa minima di 50 dollari.