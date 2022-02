YouTuber truffa i fan rubando loro 500 mila dollari

Uno YouTuber avrebbe truffato i suoi fan per una cifra che si aggira attorno ai 500 mila dollari. Stiamo parlando di Paul “Ice Poseidon” Denino, ex streamer di successo su Twitch e che dal 2020 trasmette su YouTube, dopo essere stato bannato nel 2017 da Amazon perché accusato di swatting.

Ora ad accusare lo youtuber di truffa è stato il collega Coffeezilla, popolare sul Tubo per il suo lavoro di smascheramento di truffe online. Coffezilla ha spiegato in un video che Ice Poseidon avrebbe spinto i suoi fan ad investire soldi in CxCoin, una piattaforma di criptovalute fondata dallo stesso Ice Poseidon per fare donazioni ai creatori di contenuti.

YouTuber furbetto…e sfacciato!

In totale i fan avrebbero sborsato qualcosa come 500 mila dollari su CxCoin. Il fatto è che questo mezzo milione di dollari è stato prelevato da Ice Poseidon nel giro di un paio di settimane, sembra tra l'altro per acquistare un'auto Tesla.

Lo youtuber “furbetto” tra l'altro non sembra particolarmente pentito e ha dichiarato che la responsabilità per quanto accaduto è anche dei fan, per “averci messo troppe emozioni. Nessuno merita di essere derubato. Alle volte devi solo pensare a te stesso”.

Nonostante inizialmente non sembrava propenso a arlo, pochi giorni fa Ice Poseidon ha deciso di restituire una parte dei 500 mila dollari ai fan. Ha dichiarato che avrebbe restituito 155 mila dollari, ma invece – stando alle ricerche sempre di Coffeezilla – ne ha restituiti 47 mila.