Yu-Gi-Oh! Master Duel supera la soglia di 10 milioni di download e regala 1000 gemme

Konami, per l'ennesima volta, propone una versione videoludica del popolare gioco da carte collezionabili Yu-Gi-Oh! e, con Yu-Gi-Oh! Master Duel, sembra proprio aver fatto centro, tanto da guadagnare la fiducia (o quantomeno la curiosità) di 10 milioni di giocatori, che hanno scaricato il titolo in una delle tante versioni disponibili.

Questo nuovo free-to-play con acquisti opzionali, disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, , Xbox One, Switch, e PC (Steam) è il titolo che tutti i fan stavano aspettando… e anche quello con cui tanti stanno scoprendo o riscoprendo questo appassionante gioco di carte digitali.

Difatti, il gioco, in appena dieci giorni, ha già conquistato un'utenza piuttosto larga, nelle undici nazioni in cui è stato lanciato: Algeria, Austria, Brasile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Giappone, Portogallo, Svizzera e Turchia. Mancano ancora mercati enormi come gli Stati Uniti e la Cina, quindi possiamo aspettarci grandi cose. Del resto, ben quattro milioni di download sono stati totalizzati già nella prima giornata.

Per festeggiare questo traguardo, tutti i giocatori riceveranno un bonus di login una tantum, disponibile fino al 31 marzo.

A detta di Konami, si tratta dell'edizione definitiva del gioco di carte competitivo che si è evoluto per oltre 20 anni, con duelli dal ritmo serrato presentati tramite grafica HD e una nuova colonna sonora dinamica.

L'esperienza completa di Yu-Gi-Oh! è disponibile per chiunque a qualsiasi livello di abilità. Non bisogna preoccuparsi di essere dei neofiti o di essere rimasti un po' indietro o arrugginiti: i tutorial in-game insegneranno le basi su come giocare al 100%. Al termine del tutorial, inoltre, verrà dispensato un primo Deck per iniziare il proprio viaggio nel mondo del Duello.

Caratteristiche:

Formati di tornei a rotazione

Mescola e metti alla prova le tue abilità di Duellante! Un'ampia varietà di eventi e tornei sarà disponibile per i giocatori.

Costruisci e duella con diversi mazzi utilizzando oltre 10.000 carte uniche e regole speciali uniche per i tornei!

Scegli il torneo in cui vuoi duellare e punta al primo posto!

Scopri le storie dietro le carte

La modalità Solo ti guida attraverso le storie dei temi di Yu-Gi-Oh! TCG. Affina le tue abilità di Duellante completando le storie.

Raccomandato per i principianti, per i giocatori di ritorno e per coloro che sono interessati a saperne di più sulla storia del mondo di Yu-Gi-Oh! TCG

Collegamento con l'applicazione mobile “Yu-Gi-Oh! Neuron”.

Visualizza le liste dei mazzi dei duellanti di tutto il mondo e migliora il tuo mazzo!

Prova la funzione di estrazione campione per simulare quali carte potresti ottenere nella tua prima mano!

“Yu-Gi-Oh!” è un manga popolare creato da Kazuki Takahashi che è stato serializzato su WEEKLY SHONEN JUMP di SHUEISHA Inc. dal 1996. Konami Digital Entertainment Co., Ltd. gestisce il gioco di carte fisico e digitale.

