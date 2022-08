A Plague Tale Requiem: nuovo trailer di gameplay e demo giocabile alla Gamescom 2022

Ci sarà anche A Plague Tale Requiem tra i tanti protagonisti della Gamescom 2022, fiera videoludica che si terrà in quel di Colonia dal 24 al 28 agosto di quest’anno.

Il sequel del già acclamato A Plague Tale Innocence sarà infatti all’evento estivo con una demo giocabile, utile a mostrare tutte le bellezze tecniche e di gameplay del titolo sviluppato dai ragazzi di Asobo Studio.

Nel frattempo, il team francese ha voluto ingolosire tutti i gamer con un nuovo trailer focalizzato sul giocato, e della durata di ben cinque minuti. Potete recuperarlo anche voi direttamente in testata di articolo, così da scoprire alcune interessanti novità legate alle meccaniche di gioco.

In uscita il 18 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in una versione digitale via cloud, A Plague Tale Requiem è ambientato alcuni mesi dopo le vicende di Innocence e vede Amicia, Hugo e Lucas impegnati in un viaggio alla scoperta delle origini del “male” che affligge il ragazzino.

Nel video, commentato dagli sviluppatori, vengono spiegate alcune delle novità con cui avremo a che fare, in particolare un approccio action più marcato per quanto concerne Amicia, che potrà scegliere se eliminare o evitare le guardie durante le fasi stealth con un arsenale più ricco e variegato. In più, saremo in grado di sfruttare i poteri di Hugo, a quanto pare in grado di controllare lo sciame di ratti in determinate occasioni.

Cosa ne dite, A Plague Tale Requiem ha tutte le carte in regola per conquistare i cuori degli appassionati?