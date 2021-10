Advance Wars 1+2 Reboot Camp: svelata la data di lancio per errore?

Come vi avevamo già annunciato una settimana fa, Advance Wars 1+2 Reboot Camp per Nintendo Switch è stato ufficialmente rimandato all'anno prossimo. La notizia ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto in vista dei numerosi posticipi che il 2021 ha subito.

Sebbene fino ad una settimana fa non si sapesse a quale data aspirare per questa uscita, ad oggi abbiamo le idee un decisamente più chiare. E la “colpa” è del Nintendo eShop.

La piattaforma di shopping online della Grande N, infatti, rivelerebbe la data precisa dell'uscita di Advance Wars 1+2 Reboot Camp.

Advance Wars 1+2 Reboot Camp: ecco quando potrebbe uscire

Questa raccolta che include i remake dei videogiochi per Game Boy Advance del 2001 e del 2003, sarebbe dovuta uscire il 3 dicembre 2021. La settimana scorsa, però, Nintendo ha annunciato tramite Twitter di essere ancora in ritardo con i lavori di sviluppo.

Per poter realizzare un progetto quanto più soddisfacente possibile, ha asserito la compagnia nipponica, avrebbe necessitato di più tempo. Ecco il motivo del posticipo di questo attesissimo reboot, che secondo Nintendo non avverrebbe più tardi della primavera 2022.

Sulla pagina del Nintendo eShop, però, pare emerga qualche informazione in più rispetto ad un generico “primavera 2022”. Se ci si recasse con il proprio PC portatile sulla pagina dell'eShop, tale informazione non apparirebbe nemmeno.

Se il negozio, tuttavia, venisse visitato tramite Nintendo Switch, l'utente si imbatterebbe nella data che potrebbe essere presa in considerazione per il lancio del titolo. La data in questione, da come si può notare anche nello screenshot sottostante, sarebbe quella dell'8 aprile 2022. L'informazione è possibile scorgerla al di sotto del prezzo di vendita del prodotto, pari a €49,99.

Il gioco è ampiamente atteso, soprattutto dai fan di vecchia data che sono cresciuti con le avventure strategiche di Andy e dei suoi amici. Farà altresì comodo anche ai giocatori che non si sono mai imbattuti in questi nostalgici giochi.

Advance Wars 1+2 Reboot Camp arriverà, perciò, la prossima primavera (presumibilmente entro l'8 aprile 2022) per gli utenti di Nintendo Switch. Di seguito potrete prendere visione del trailer mostrato in occasione dell'annuncio della raccolta.