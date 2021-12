Alan Wake 2: annuncio ai TGA 2021 in vista?

Con il successo di Control di Remedy Entertainment e l'uscita di Alan Wake Remastered, è plausibile pensare ad un annuncio di Alan Wake 2? Magari proprio durante i The Game Awards 2021.

Ebbene, le voci che si stanno susseguendo sul web, ultimamente, puntano ad ipotizzare che Alan Wake 2 potrebbe essere annunciato alla premiazione condotta da Geoff Keighley. Ma non è tutto. Le voci non si sono fermate a generalizzare.

I rumor suggeriscono che Remedy Entertainment abbia cominciato lo sviluppo del secondo capitolo agli inizi del 2021 e che il progetto sia interamente finanziato da Epic Games. Se così fosse, dunque, potremmo davvero assistere all'annuncio in diretta durante i TGA 2021.

In aggiunta, da un recente episodio di un podcast che fa previsioni sugli annunci che vedremo ai TGA sono scaturite teorie interessanti. I conduttori del podcast, ovvero gli insider Jeff Grubb e Nate the Hate, sostengono che Alan Wake 2 si mostrerà in occasione dei The Game Awards (al contrario del sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild).

Soprattutto Nate the Hate, durante il podcast, si è espresso in maniera particolarmente fiduciosa. Al di là della veridicità di quanto riferito, pare che i TGA saranno piuttosto densi di annunci. Noi di stiamo fremendo dalla curiosità e voi? Vi ricordiamo l'appuntamento di venerdì 10 dicembre alle ore 01:30 di notte per i The Game Awards.