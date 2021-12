Zelda Breath of The Wild 2 assente ai The Game Awards?

Inizia a raffreddarsi la pista che porterebbe a un nuovo reveal di The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 ai The Game Awards 2021.

Dopo la breve dimostrazione allo scorso E3, alcune indiscrezioni avevano affermato che sarebbe stato possibile aspettarsi un ulteriore assaggio agli imminenti TGA 2021. Nate The Hate, noto insider Nintendo, e il giornalista Jeff Grubb spengono questa ipotesi.

Parlando nel corso dell'ultima puntata del podcast tenuto dall'insider, i due erano concordi nel sottolineare come la presenza di Zelda Breath of The Wild 2 durante la cerimonia di giovedì notte fosse da ritenersi improbabile.

In effetti, entrambi pensano che bisognerà aspettare addirittura l'E3 2022 di Los Angeles del prossimo giugno prima di avere nuove notizie. Jeff Grubb prova comunque ad essere ottimista pensando anche a un Direct esclusivamente dedicato al gioco: ma per quanto riguarda i TGA 2021 le chance sono molto scarse.

Continuando, sia Nate the Hate che Grubb concordano anche sul fatto che, comunque vada, il prossimo trailer ci svelerà anche il nome ufficiale del progetto, che per adesso è comodamente noto come “Sequel di Zelda Breath of The Wild” per evitare spoiler sul gioco. Il lancio non sarebbe ancora garantito per il 2022, ma c'è il rischio di arrivare anche al 2023.

Considerate le fonti si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma con un pizzico di fiducia in più. Staremo a vedere dunque se il nuovo Zelda comparirà, a questo punto a sorpresa, ai prossimi Game Awards e se bisognerà aspettare davvero il 2022.

The Legend of Zelda Breath of The Wild 2 è in lavorazione in esclusiva per Nintendo Switch.