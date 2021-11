The Game Awards, nuovo trailer di Zelda Breath of The Wild 2 in arrivo?

I The Game Awards sono dietro l'angolo e le nomination sono già state ormai rivelate. Come tutti sanno, all'interno della kermesse non saranno decretati soltanto i titoli migliori dell'anno, ma si tratta bensì di un'occasione per presentare nuovi giochi oppure aggiornamenti ai titoli in lavorazione.

Come se l'hype non fosse già abbastanza, il presentatore (nonché creatore dell'evento) Geoff Keighley ha anticipato sul suo profilo Twitter di stare preparando una “world premiere” esclusiva che verrà annunciata proprio all'evento. Keighley ha poi snocciolato ulteriori dettagli, specificando che si tratta di un titolo a cui stanno lavorando da circa 2 anni e mezzo con uno sviluppatore ancora ignoto.

La “world premiere” potrebbe essere The Legend of Zelda?

Sul web è subito partita la caccia al nome, per cercare quantomeno di intuire a quale gioco l'host dei Game Awards stia facendo riferimento. E, ovviamente, le voci di corridoio hanno iniziato a rincorrersi giungendo fino a un titolo che, come hanno fatto notare i fan, è stato annunciato proprio quasi due anni e mezzo fa. Stiamo parlando del sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild per Nintendo Switch. A conti fatti, effettivamente, l'esistenza di un secondo titolo della saga in uscita per l'ibrida Nintendo è stato rivelato al mondo nel giugno del 2019, in occasione della presentazione Nintendo all'E3.

E se qualcuno ha fatto notare che non può trattarsi di una “world premiere” se il gioco è già conosciuto, qualcun altro sottolinea che non sarebbe la prima volta che accade nella storia dei Game Awards. All'ipotesi che si tratti proprio di Breath of The Wild 2 (nome placeholder dal momento che il titolo ufficiale è ancora sconosciuto) si aggiunge un'infografica rilasciata da Nintendo qualche settimana fa, dove il sequel si confermava come in uscita nel 2022. Eppure, ad oggi, non abbiamo altro che pochi trailer e qualche informazione. Insomma: il mistero si fa fitto, ma per svelare l'arcano bisognerà attendere ancora qualche settimana.