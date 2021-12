Amazon Prime Gaming, i giochi gratuiti di dicembre sono ora disponibili

Annunciati la scorsa settimana, i 9 giochi gratis di dicembre con Amazon Prime Gaming sono finalmente disponibili al download. Grazie al programma Prime Gaming, infatti, gli iscritti ad Amazon Prime hanno la possibilità ogni mese di scaricare giochi e contenuti extra gratuitamente, riscattandoli direttamente accedendo al proprio account.

Prime Gaming – Giochi gratis di dicembre 2021

Ecco la lista completa dei nove giochi regalati da Amazon a tutti i suoi utenti per il mese di dicembre:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 21

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Per riscattarli basterà collegarsi alla pagina dedicata, fare il login, selezionare la scheda “Giochi” e riscattare l'offerta scelta. I vantaggi di Prime Gaming, però, non si esauriscono qui. Oltre ai giochi in regalo, tutti gli iscritti possono infatti ottenere contenuti aggiuntivi e DLC gratuiti dedicati ad una vasta serie di titoli. Fra questi troviamo, ad esempio, Leauge of Legends, Valorant, Apex Legend, Rainbow Six Siege, New World, Genshin Impact e tanti altri. Ricordiamo che Prime Gaming è un servizio gratuito disponibile solamente per i clienti Amazon Prime, anche in prova gratuita (che può essere attivata cliccando qui).