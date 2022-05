Ancora supereroi Marvel in Fortnite: arriva Scarlet Witch da Doctor Strange

La collaborazione tra Marvel e Epic Games in Fortnite è ormai consolidata. Il Battle Royale per eccellenza ha infatti più volte ospitato supereroi e villain della Casa delle Idee, e ancora una volta non fa eccezione.

Sì perché, in occasione dell’uscita del nuovo film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, lo shooter free-to-play fa spazio nientemeno che a Scarlet Witch, nota anche come Wanda Maximof. Come confermato dal sito ufficiale della produzione, l’eroina è già disponibile nel negozio virtuale di Fortnite Battaglia Reale.

Oltre al costume di Scarlet, nel nuovo bundle a tema Marvel è incluso anche il Dorso decorativo Mantello di Wanda, che si illumina di Magia del Caos quando infliggono danni agli avversari. Nello store in-game sono inoltre disponibili il Piccone Ascia del Caos, artefatto fisico formato dell’energia magica, e l’Emote Manipolazione dell’energia psichica utile per liberare il potere psionico.

Knowledge, power, and pain makes Scarlet Witch just who she’s meant to be. Grab the Scarlet Witch Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/Ii57XctWL4 — Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2022

Tutti i nuovi elementi incentrati sul personaggio di Sacarlet Witch possono essere acquistati individualmente oppure tutti assieme grazie al Bundle Scarlet Witch. Come se non bastasse, il pacchetto include anche una schermata di caricamento inedita, intitolata Oltre la dimensione specchio.

Cosa ne dite, acquisterete l’ultimo bundle supereroistico di Fortnite?