Fortnite 19.40: tra Spider-Man e animali feroci, tutte le novità dell'aggiornamento

Come preannunciato dagli sviluppatori di Epic Games, questa mattina i server di Fortnite sono stati protagonisti della consueta fase di manutenzione, utile a fare strada ad un nuovo aggiornamento del celebre sparatutto online.

Si tratta dell’aggiornamento 19.40, ora disponibile su tutte le piattaforme di riferimento. Grazie all’update, gli appassionati del gioco possono abbracciare tutta una serie di novità, che toccano sia la modalità Battaglia Reale che quella Salva il Mondo. Scopriamole subito insieme!

Fortnite: arriva la Settimana Ragnatela Fantastica

Per quanto riguarda la Battle Royale, l’aggiornamento 19.40 di Fortnite porta prima di tutto novità a tema Spider-Man.

In particolare, nello shooter free-to-play parte un interessante evento speciale dalle ore 15:00 di quest’oggi, martedì 1 marzo 2022, con il quale l’isola di gioco si colorerà con una serie di oggetti dedicati al supereroe Marvel. Gli Spara-ragnatele di Spider-Man fanno quindi la loro comparsa nei forzieri dell’isola, mentre i Rimbalzanti possono essere recuperati dal magazzino del Battle Royale per essere reintrodotti in-game. I giocatori di Fortnite potranno trovali a terra oppure nelle consegne di rifornimenti.

L’aggiornamento 19.40 del titolo segna inoltre l’avvio della Settimana Ragnatela Fantastica, che resterà attiva sino al prossimo 8 marzo 2022, alle ore 14:59 del fuso orario italiano. Completando gli incarichi speciali legati all’evento, potremo guadagnare PE extra, a cui seguirà una nuova settimana a tema – come confermato dagli stessi ragazzi di Epic Games.

Come anticipato, l’update 19.40 coinvolge anche la modalità Salva il Mondo di Fortnite Capitolo 3. Selezionandola nel gioco, ci accorgeremo infatti che è iniziata una vera e propria invasione di animali di ogni tipo, tra lupi, cinghiali, polli e addirittura raptor.

Sul sito dello shooter di Epic, apprendiamo che molte di queste creature potrebbero rivelarsi utili per affrontare la minaccia rappresentata dalla Tempesta, mentre altre sembrano essere ancora ostili ai giocatori. Di seguito, tutti i dettagli:

Lupi : combattenti molto ben bilanciati, infliggono anche parecchi danni;

: combattenti molto ben bilanciati, infliggono anche parecchi danni; Raptor : in grado di infliggere Tormento, uno status che provoca danni nel tempo;

: in grado di infliggere Tormento, uno status che provoca danni nel tempo; Cinghiali : non infliggono tanto danno quanto un lupo o un raptor, ma possono comunque sbarazzarsi facilmente degli Abietti più piccoli e sono abbastanza forti da respingere i solidi Energumeni grazie alle loro cariche feroci. Sono inoltre ottimi alleati anche al di fuori del combattimento, poiché cercano senza sosta bottino nascosto;

: non infliggono tanto danno quanto un lupo o un raptor, ma possono comunque sbarazzarsi facilmente degli Abietti più piccoli e sono abbastanza forti da respingere i solidi Energumeni grazie alle loro cariche feroci. Sono inoltre ottimi alleati anche al di fuori del combattimento, poiché cercano senza sosta bottino nascosto; Polli : non sono adatti al combattimento, ma permettono di planare per una lunga distanza;

: non sono adatti al combattimento, ma permettono di planare per una lunga distanza; Corvi : dare loro la caccia può portare in ricompensa bottino prezioso. I volativi che si illuminano di viola o arancione, in particolare, daranno un bottino di alta rarità;

: dare loro la caccia può portare in ricompensa bottino prezioso. I volativi che si illuminano di viola o arancione, in particolare, daranno un bottino di alta rarità; Rane: la loro carne è molto utile come esca;

Per domare una creatura aggressiva, i giocatori di Fortnite dovranno lanciarle accanto un consumabile gradito, come carne, granoturco o funghi. Mentre l’animale è distratto dall’esca, si potrà poi avanzare e interagirvi per renderla nostra amica.