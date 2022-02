Uncharted: Nathan Drake e Chloe Frazer arrivano su Fortnite

Nathan Drake e Chloe Frazer da Uncharted sbarcano sull’isola di Fortnite per cercare un bottino diverso dal solito. Sono disponibili da oggi, infatti, costumi e altri oggetti basati sia sul nuovo film di Sony Pictures che sulla serie di videogiochi Naughty Dog.

ESPLORARE L’ISOLA CON NATHAN DRAKE E CHLOE FRAZER

A partire dal 18 febbraio trovate le mappe di Drake sull’isola per aiutarvi nella ricerca di bottino sull’isola!

Nathan Drake non ha mai esplorato l’Isola prima d’ora, ma non sarà certo un problema per questo impareggiabile avventuriero… in particolare se ci sono tesori da scovare!

Il costume di Nathan Drake include lo stile predefinito basato sul film e quello del gioco Uncharted 4: Fine di un ladro. La famigerata ladra mercenaria Chloe Frazer, inoltre, è pronta ad approfittare delle ricchezze sconfinate dell’Isola.

Il costume di Chloe Frazer include lo lo stile predefinito Senza giacca basato sul film e quello del gioco Uncharted 4: l’Eredità Perduta. Il dorso decorativo Zaino di Chloe è incluso nel costume Chloe Frazer.

ALTRI TESORI DEL SET UNCHARTED

Insieme ai costumi di Nathan Drake e Chloe Frazer (+ il dorso decorativo Zaino di Chloe) sarà possibile raccogliere anche i seguenti accessori del set Uncharted:

Piccone Spada di seconda mano

Piccone Ascia di Parashurama

Emote Aggiorna il diario

CERCARE LA FORTUNA CON LE MAPPE DI DRAKE

Dopo aver trascorso un po’ di tempo sull’isola, Nathan Drake si lascerà alle spalle delle mappe del tesoro. Dal 18 febbraio alle 15:00 ora italiana fino alla fine di Capitolo 3 Stagione 1, recuperate le mappe di Drake e lasciatevi guidare verso il tesoro sepolto! Usate il piccone per recuperare il tesoro e godetevi una montagna di prezioso bottino.

Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale del gioco.