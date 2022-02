Uncharted: dal videogioco al grande schermo nella tavola rotonda con Tom Holland

Uncharted arriva nelle sale di tutto il mondo questa settimana (il 17, in Italia), segnando il debutto di Nathan Drake sul grande schermo. Il team di PlayStation Productions al completo è entusiasta di vedere Uncharted prendere vita davanti al pubblico dei cinema di tutto il mondo e ha riunito l’interprete Tom Holland, il regista Ruben Fleischer, il responsabile di PlayStation Productions, Asad Qizilbash, e l’esponente di spicco di Naughty Dog, il co-presidente Neil Druckmann, per una tavola rotonda sulla trasposizione del videogioco in un film cinematografico. I quattro discutono della collaborazione e del processo creativo che ha guidato l’adattamento cinematografico della serie videoludica. Scoprite come alcuni dei momenti più iconici dei videogiochi hanno ispirato la pellicola e le somiglianze esistenti tra il gioco di Uncharted e il film.

Racconta Qizilbash:

Il nostro scopo quando abbiamo creato PlayStation Productions era di presentare i nostri personaggi, mondi e storie indimenticabili a un pubblico nuovo, riunendo creatori caratterizzati da passione e rispetto per la tradizione dei nostri videogiochi. Quindi, quando Sony mi ha invitato a far parte del secondo episodio della loro serie Creator to Creator, insieme a Naughty Dog e ai visionari dietro al film di Uncharted, ho colto la palla al balzo.

Mi sono seduto con il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, la star del film di Uncharted Tom Holland e il regista Ruben Fleischer per parlare di com’è stato portare uno degli eroi più amati di PlayStation sul grande schermo. Durante la nostra chiacchierata, abbiamo passato in rassegna vari momenti dei giochi che hanno ispirato direttamente il film e alcune delle analogie tra il processo del film e del gioco di Uncharted. Mi ha sorpreso molto sapere che Tom e Neil hanno giocato agli stessi giochi!

Potete vedere l’intera tavola rotonda nel player in alto. A quest’indirizzo, il trailer del film.

Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale della pellicola:

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

