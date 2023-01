The Last of Us: il nuovo episodio della serie TV contiene un easter egg di Uncharted

Dopo aver conquistato il popolo videoludico su PS3, PS4 e addirittura PS5, l’universo post apocalittico di The Last of Us è approdato anche sul piccolo schermo.

E lo ha fatto con una serie TV accolta con tutti i crismi da critica e pubblico, firmata da HBO in collaborazione con gli stessi sviluppatori di Naughty Dog, e giunta in Italia al secondo episodio. Lo stesso andato in onda su Sky e NOWTV da poche ore, e che ha mostrato un piccolo easter egg dedicato ad un altro famosissimo gioco realizzato dai “cagnacci” californiani.

Come i più attenti tra voi avranno sicuramente notato, ad un certo punto della nuova puntata di The Last of Us, Tess tira fuori un accendino molto familiare, modellato sulle fattezze di quello usato da Sam Drake, fratello di Nathan, in Uncharted 4 Fine di un Ladro.

A farlo notare è la stessa Naughty Dog sul suo profilo Twitter ufficiale:

UNCHARTED fans: Did Tess's lighter from last night's episode of #TheLastOfUs look familiar? 👀 It was modeled after Sam Drake's lighter from UNCHARTED 4: A Thief's End! pic.twitter.com/kAlAc8t94Z — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 23, 2023

Già il primo episodio di The Last of Us nascondeva tantissimi easter egg, e anche il secondo non è avaro di citazioni; come dichiarato in passato da Neil Druckmann, l’intera serie renderà omaggio al videogioco con riferimenti, citazioni e easter egg, ma non ci aspettavamo un riferimento diretto al “cugino” Uncharted 4.

A quanto pare, però, lo studio ha voluto stupire il pubblico con questo easter egg dedicato ad uno dei videogiochi più venduti ed apprezzati degli ultimi anni: voi cosa ne dite, lo avete gradito?