The Last of Us: la serie TV debutta oggi in Italia, quando e dove vederla

Dopo aver conquistato l’utenza PlayStation, l’universo post apocalittico di The Last of Us si prepara a doppiare anche sul piccolo schermo.

Arriva infatti oggi, 16 gennaio 2023, la serie TV di HBO ispirata alla serie videoludica di Naughty Dog e Sony, in contemporanea con la prima trasmissione USA su HBO Max.

Nel momento in cui scriviamo, è già disponibile per la visione il primo episodio: non a caso, su Sky Atlantic e NOW è andata in onda alle 03:00 del mattino la prima puntata in lingua originale mentre lunedì 16 gennaio alle 21:15 su Sky Atlantic verrà trasmesso il primo episodio di The Last of Us in versione con sottotitoli in italiano e doppiaggio in lingua inglese.

Dal 23 gennaio, invece, sarà possibile seguire lo show con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey anche con doppiaggio in italiano. A seguire, andiamo quindi a snocciolare il calendario di trasmissione della serie TV di The Last of Us, ricordando che per la prima visione l’orario è fissato ogni lunedì alle 03:00 del mattino ora italiana.

The Last of Us: serie TV con i sottotitoli

Episodio 1 sub ITA 16 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 2 sub ITA 23 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 3 sub ITA 30 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 4 sub ITA 6 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 5 sub ITA 13 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 6 sub ITA 20 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 7 sub ITA 27 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 8 sub ITA 6 marzo Sky Atlantic e NOW

Episodio 9 sub ITA 13 marzo Sky Atlantic e NOW

The Last of Us serie TV doppiata in italiano

Episodio 1 23 gennaio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 2 30 gennaio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 3 6 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 4 13 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 5 20 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 6 27 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 7 6 marzo 221:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 8 13 marzo 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 9 20 marzo 21:15 Sky Atlantic e NOW

Cosa ne dite, anche voi siete curiosi di scoprire come è stata trasposta in TV la drammatica storia della giovane Ellie e del mercenario Joel?