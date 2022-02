Uncharted, il film incassa più di quanto ci si aspettasse

Il film di Uncharted ha superano ogni più rosea aspettativa per quanto riguarda i risultati ai box office: la pellicola ispirata alle avventure videoludiche di Nathan Drake ha infatti chiuso il primo weekend con 51 milioni di dollari negli USA e 139 milioni nel mondo.

Nonostante il film non sia stato premiato dalla critica (il punteggio su Rotten Tomatoes è di circa il 50%), i 30 milioni di incassi inizialmente previsti sono stati ampiamente superati.

Uncharted, male la critica ma osannato dal pubblico

Se da un lato la critica non ha ben accolto il film con Tom Holland e Mark Wahlberg, ottima invece è stata l’accoglienza da parte del pubblico con un 90% di pareri positivi e sempre su Rotten Tomatoes e una media voto di 4,4/5.

Un bell’esordio per la divisione PlayStation Productions di Sony, nata proprio per portare sul grande schermo le IP più amate e iconiche dell’universo videoludico di Sony. Visti i risultati economici, facile dunque attendersi un sequel.

Ricordiamo che il prossimo prodotto filmico targato Sony è The Last of Us, una serie TV in arrivo non prima del 2023.