The Last of Us, la serie TV non arriverà prima del 2023

La serie TV ispirata alla saga di The Last of Us arriverà nel 2023 e non nel 2022 come - invece- avevano ipotizzato i fan.

