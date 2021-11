The Last of Us: si sono concluse le riprese della serie TV

Il co-presidente di Naughty Dog, nonché co-director di The Last of Us, ovvero Neil Druckmann, avrebbe concluso le riprese della serie TV dedicata ad Ellie e Joel. Druckmann, negli ultimi mesi si è impegnato in Canada nel registrare le scene della serie TV di HBO dedicata al capolavoro uscito su PlayStation 3 nel 2013.

Secondo un recente post su Twitter dello stesso Druckmann, però, le riprese si sarebbero appena concluse:

Ahimè, il mio tempo in Canada è giunto a termine. Alla migliore troupe televisiva del mondo, io dico grazie. Grazie per l'incredibile lavoro svolto, per la vostra passione per avermi fatto sentire a casa. Mi mancherete terribilmente. Sono eccitato, però, di tornare a Naughty Dog (anche per le temperature più alte).

Il lavoro originale di Druckmann, così come la sua regia, secondo alcun insider, sono state integralmente incluse nei lavori di sviluppo per la serie TV

Questo spiegherebbe l'enorme hype della fan-base, enormemente entusiasti di vedere l'adattamento televisivo delle avventure di Joel e di Ellie.

La serie televisiva di The Last of Us risulta essere l'adattamento più atteso dell'ultimo periodo. Il progetto, poi, può vantare un cast di eccezionale valore: Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Altri nomi emersi sono quelli di Gabriel Luna (interprete di Tommy, il fratello di Joel) e Anna Torv (che vestirà i panni di Tess).