The Last of Us: la serie TV ha trovato la sua Riley

Tra i tanti progetti in cantiere per portare videogiochi di successo sul grande e piccolo schermo, la serie TV di The Last of Us è senza ombra di dubbio uno dei più interessanti.

Serie realizzata da HBO con tutti i crismi – e i nomi altisonanti! – del caso che purtroppo non dispone ancora di una finestra di debutto ufficiale, ma che pian piano sta prendendo sempre più forma. Con l'hype di fan e curiosi a crescere di conseguenza.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata conferma da parte di Naughty Dog che Storm Reid, l'attrice di Euphoria e Nelle pieghe del tempo di Ava DuVernay, si è unita al cast dello show per interpretare il personaggio di Riley.

Welcome to the cast of The Last of Us @stormreid! We're thrilled to see you bring Riley to our TV screens 🎉💖 https://t.co/EoJgCfTgLm — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 14, 2022

Una scelta che pare davvero azzeccata, considerando lo spessore e il curriculum della giovane artista, qui chiamata a dare vita ad un profilo complesso ed affascinante, tra i più amati da quanti hanno giocato all'avventura post apocalittica con protagonisti Joel ed Ellie – e magari anche al suo acclamatissimo sequel.

Nel primo capitolo di The Last of Us, Riley Abel è una sopravvissuta di sedici anni che vive a Boston. Odia i militari, di cui disprezza le azioni, e appoggia i Fireflies, di cui approva i metodi. In città conosce Ellie, prima dell'arrivo di Joel, con cui instaura un rapporto molto stretto, raccontato nel DLC Left Behind.

Nella serie TV, Ellie avrà il volto di Bella Ramsey, mentre Joel quello di Pedro Pascal. Altri membri del cast dello show ispirato a The Last of Us sono Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett.