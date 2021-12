The Last of Us: Nick Offerman entra nel cast della serie TV

La serie TV di The Last of Us continua a macinare curiosità su curiosità e, in attesa che questa vada ufficialmente in onda su HBO, abbiamo qualche notizia succulenta sul cast.

Secondo Variety, infatti, che Bill, ovvero l'uomo ossessionato dalle trappole che Joel ed Ellie incontrano agli inizi della storia, sarà interpretato da Nick Offerman.

Offerman è sicuramente celebre per aver recitato nei panni Ron Swanson in Parks and Recreation. Nick Offerman subentra a Con O'Neill (Chernobyl) dopo che quest'ultimo ha dovuto abbandonare il progetto della serie TV su The Last of Us a causa di conflitti di programmazione.

L'attore che impersonerà Bill sarà una guest star, al fianco di Murray Bartlett (The White Lotus). Gli attori reduci dalla loro esperienza sul set di Game of Thrones, invece, ricopriranno il ruolo di personaggi principali. Bella Ramsey, infatti, interpreterà Ellie, mentre Pedro Pascal vestirà i panni di Joel.

Nico Parker (ha recitato in Dumbo) e Gabriel Luna (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.), infine, saranno rispettivamente Sarah, ovvero la figlia di Joel, e Tommy, il fratello del protagonista.

La serie TV verrà trasmessa da HBO e risulta il primissimo progetto televisivo in sviluppo presso PlayStation Productions, uno studio apposito. Il creatore di Chernobyl, ovvero Craig Mazin, invece, è alle prese con la sceneggiatura di The Last of Us, insieme al co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, i cui impegni con le riprese pare siano terminati.