Uncharted: Tom Holland e Neil Druckmann tra film e videogioco

17 febbraio 2022. Questa la data scelta da Sony Pictures per il debutto del film di Uncharted nelle sale cinematografiche italiane.

Film che, assieme alla serie TV di The Last of Us, trascinerà le opere di casa Naughty Dog sul grande schermo, permettendo anche a chi non è appassionato di videogiochi di poter conoscere gli incredibili personaggi di queste riuscite avventure poligonali.

Ed è proprio la trasposizione in uscita ad essere protagonista di un nuovo video condiviso via Twitter, in cui Neil Druckmann di Naughty Dog e l'attore Tom Holland, che presta volto e talento ad un giovane Nathan Drake, discutono assieme delle difficoltà che si sono presentate nel trasformare il franchise di Uncharted in un film d'azione moderno e immersivo.

Per l'attore che già è stato Spide-Man, ad esempio, è stato difficile “fare un film tratto da un videogioco già altamente cinematografico”. I videogiochi hanno fornito un'ottima base di partenza, “ma è stato arduo ricreare il loro cuore” e rendere l'intera operazione sincera. Fortunatamente, Holland è stato supportato e aiutato da Nolan North, l'interprete del Nathan Drake poligonale.

Secondo le parole di Druckmann, invece, una delle grandi sfide è nata dalla necessità di rendere Nathan Drake più “umano” rispetto ai classici eroi che siamo abituati a conoscere negli action movie. Non solo, il co-presidente della software house californiana ha ammesso di apprezzare molto come sono narrate le origini del protagonista, per quella che promette di essere una trasposizione che non deluderà i tantissimi fan di Uncharted in tutto il mondo.