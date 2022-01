Apex Legends trascina Mad Maggie nella mischia come nuova Leggenda

Oggi, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno lanciato un nuovo trailer che annuncia Apex Legends: Defiance, vale a dire l'ultimo grande aggiornamento del Battle Royale free-to-play per che sarà lanciato in tutto il mondo l'8 febbraio, su tutte le piattaforme di riferimento – quindi PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Mad Maggie, Il video, visibile in testata di articolo, è tutto dedicato a nuova Leggenda giocabile che entra nell'Arena come una palla da demolizione, dando ai giocatori un primo assaggio della sue abilità e del suo background. Mad Maggie, una spietata ribelle punk-rock e la più meschina pazza della Frontiera, è già nota ai fan per la sua (ex) amicizia con Fuse e per le sue precedenti acquisizioni di Apex Games.

Nel trailer assistiamo al breve processo a cui Maggie viene sottoposta e al suo inaspettato attacco al giudice, fino ad arrivare a quella che sarebbe dovuta essere la sua esecuzione. “È ora che Mad Maggie paghi per i suoi crimini. Ma quando non puoi essere innocente e non accetti di essere colpevole, quale sarà il tuo destino?”, recita la sinossi ufficiale del trailer di Apex Legends.

Cosa ne dite, anche voi non vedete l'ora di testare la nuova Leggenda con mano?