Dicembre a quanto pare è il mese degli eventi per i Battle Royale. Il 4 dicembre andrà in scena La Fine del Capitolo 2 di Fortnite, poi toccherà ad Apex Legends. Lo sparatutto targato Electronic Arts e Respawn dal 7 dicembre al 21 dello stesso mese spalancherà le porte della modalità Winter Express. E non è tutto.

Con uno scoppiettante trailer, condito con atmosfere natalizie che un po' cozzano con proiettili e uccisioni, il team di sviluppo ha presentato l'evento Collezione Predoni.

Per i giocatori sono in palio cosmetici Leggendari in stile pirata, con arma complementare, per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith. Inoltre, ogni giorno possono essere aggiunti al proprio bottino 1,600 punti, con sfide aggiornate ogni 24 ore e cumulabili con il Pass Battaglia.

Collezione Predoni di Apex Legends introduce anche un nuovo set di cosmetici a tema. Una volta sbloccati tutti (in totale sono 24), si ottiene il Lettore di Energia, il cimelio elettrico di Watson.

La novità più intrigante è però il ritorno della modalità Winter Express.

L'obiettivo è semplice: tre squadre devono conquistare il treno World's Edge. Ma a questo giro c'è una modifica che farà contento chi punta molto sulle strategie: i giocatori possono ora scegliere il proprio equipaggiamento prima di salire sui vagoni.