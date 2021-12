Fortnite Capitolo 3, Epic invita a non fare anticipazioni

Il lancio di Fortnite Capitolo 3 è sempre più vicino ed Epic Games sta facendo di tutto affinché insider e leaker non facciano anticipazioni rovinando la sorpresa ai fan.

Lo sviluppatore avrebbe infatti contattato direttamente chi possiede già informazioni privilegiate di non rivelare i contenuti del nuovo Capitolo, come hanno confermato i dataminer iFireMonkey, ShiinaBR e HypeX, i quali hanno aggiunto che sarebbero in corso delle discussioni per capire effettivamente come accontentare l'azienda.

“Ho provato a pensare a come potrebbe funzionare questa cosa e quello che penso è che se chiunque è in grado di fare anticipazioni sull'update, non vedo il motivo per cui non dovrei postare dei leak, considerato che a prescindere le persone vedranno comunque questi post”.

È quanto ha affermato iFireMonkey su Twitter.

Epic Games non ha ancora commentato ufficialmente la cosa, ma non si tratta certo di una novità nell'universo di Fortnite.

I dataminer sono sempre in grado di scovare anticipazioni sui nuovi contenuti grazie alle patch preparative lanciate dallo sviluppatore, in cui vengono incluse informazioni in tal senso.

È la regione per cui l'elemento sorpresa nel popolare titolo online è ormai venuto meno da tempo, ma lo studio ha adesso evidentemente qualcosa di grosso in serbo per il nuovo Capitolo e punta a preservarlo.

Il passaggio da un Capitolo all'altro di Fortnite è un momento delicato in cui il gioco entra in manutenzione e i dataminer scavano letteralmente a fondo per scovare riferimenti e contenuti a quello successivo.

Sabato 4 dicembre, infatti, l'evento The End metterà fine al Capitolo 2, spianando quindi la strada al suo successore che, salvo sorprese, arriverà nel giro di un paio di giorni. Vedremo se ci saranno anticipazioni nel periodo che li separerà. Nel frattempo, debutta una nuova modalità per promuovere l'interazione sociale.