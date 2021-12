Il popolare battle royale di Epic Games è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per tenere alto l'interesse dei videogiocatori. L'ultima novità è Mondi in Festa, un'esperienza che potrebbe essere definita ‘social'.

Il Capitolo 2 di Fortnite è ormai agli sgoccioli e l'evento in programma per le 22:00 (ora italiana) del 4 dicembre è destinato ancora una volta a cambiare l'Isola. L'atteso scontro con la Regina dei Cubi richiederà la collaborazione dei giocatori (sfoggiando un costume a tema Marvel, perché no), che potranno poi magari ritrovarsi nei Centri e nei Mondi in Festa.

Dal post di Epic Games si apprende che i Centri hanno lo scopo di far scoprire agli utenti nuove esperienze creative su isole e con contenuti inediti. I Mondi in Festa – come Noceto Faceto di fivewalnut (codice 9705-9549-4193) e Salotto Nottambulo (codice 8868-0043-1912) – nascono invece per promuovere amicizie virtuali, tra momenti di relax e divertenti minigiochi. La differenza tra le due opzioni? La seconda, Mondi in Festa, non prevede i collegamenti tra le isole.

L'aspetto più innovativo è però la possibilità di creare il proprio Mondo in Festa. Di seguito i principi su cui fondarne uno:

Non deve essere un luogo minaccioso, sono quindi da escludere combattimenti con altri giocatori.

Deve stimolare la creatività (emote, spray, cambi di costume e così via).

Deve promuovere l'interazione sociale.

Mondi in Festa è una soluzione per diversificare i contenuti offerti e probabilmente terrà sui server molti giocatori, anche dopo l'evento La Fine del 4 dicembre.