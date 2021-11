Fortnite x Marvel: con il nuovo crossover arriva Nick Fury nel Battle Royale

La lunga corsa di Fortnite e della sua Battaglia Reale continua, e non ha alcuna intenzione di arrestarsi.

Dopo una pletora di collaborazioni illustri, lo shooter free-to-play di Epic Games è infatti ora protagonista di un nuovo crossover, ancora una volta di stampo supereroistico.

Come già avevano anticipato i leak delle scorse settimane, si concretizza quindi il crossover Fortnite x Marvel grazie all'arrivo di Nick Fury dello S.H.I.E.L.D nel negozio oggetti, naturalmente con una skin dedicata e altri oggetti cosmetici a tema. La conferma arriva dal sito ufficiale della produzione sparacchina:

Maestro di spionaggio e sicuramente (forse) non un Life-Model Decoy. Nick Fury dello S.H.I.E.L.D. s'infiltra sull'Isola per sradicare la contaminazione dei cubi. Difendi l'isola dalla minaccia sovrannaturale dei cubi con il nuovo set S.H.I.E.L.D. disponibile sul Negozio oggetti!

Il negozio di Fortnite ospita da oggi 26 novembre 2021 i seguenti contenuti, in vendita come parte di un bundle o singolarmente:

Pacchetto da C.A.M.P.O Dorso Decorativo venduto con il costume

Piccone Falce del Direttore

Deltaplano per infiltrazione e attacco improvviso

Da segnalare che l'acquisto del bundle Nick Fury vi permetterà di ottenere anche la schermata di caricamento Quinjet in volo, che possiamo ammirare poco più in alto in questo stesso articolo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il Capitolo 3 di Fortnite Battle Royale arriverà nel corso del mese di dicembre. Come annunciato dai ragazzi di Epic Games, non ci sarà dunque una Stagione 10, ma la season in corso chiuderà definitivamente il Capitolo 2 con l'evento La Fine, aprendo una nuova era per il celebre videogame.