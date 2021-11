Fortnite 18.40: tutto quello che devi sapere sul crossover con Naruto

L'atteso crossover tra Fortnite e Naruto, ampiamente anticipato da Epic Games, è finalmente arrivato. Tutti i giocatori dello shooter gratuito per console e PC possono vestire i panni degli eroi della saga manga/anime di Masashi Kishimoto.

Non solo, l'aggiornamento 18.40 del Battle Royale per eccellenza porta con sé tante altre novità, sia a tema Naruto che non. Prima di tutto, partiamo con le già citate skin, disponibili per tutti i membri della Squadra 7:

Naruto Uzumaki (con variante di stile Settimo Hokage): Io credo in me!

(con variante di stile Settimo Hokage): Io credo in me! Sasuke Uchiha (con il piccone Spada Serpente): Il mio solo obiettivo si trova nell'oscurità.

(con il piccone Spada Serpente): Il mio solo obiettivo si trova nell'oscurità. Sakura Haruno (con variante di stile Sakura Uchiha): Dobbiamo essere forti. Insieme.

(con variante di stile Sakura Uchiha): Dobbiamo essere forti. Insieme. Kakashi Hatake (con variante di stile Kakashi reparti speciali): Vi proteggerò a costo della mia vita. Tutti voi.

Presenti all'appello anche i relativi dorsi decorativi: il Dorso decorativo Pakkun, il Dorso decorativo Shuriken del Vento Demoniaco, il Dorso decorativo Mantello della Foglia e il Dorso decorativo Rotolo. Per quanto riguarda i picconi, in Fortnite 18.4o troviamo il Piccone Spada reparti speciali, il Piccone Kunai (con variante di stile Nero), Spada serpente e Falce di Hidan. Per i deltaplani e le emote, abbiamo invece il Deltaplano Kurama, dedicato alla bestia a nove code. Troviamo poi l' Emote Tecnica del richiamo e l'imprescindibile Emote Pausa ramen.

Con l'ultimo update rilasciato da Epic Games, torna pure il celebre BRUTO, ripristinato quindi nelle meccaniche di gameplay della Battaglia Reale. In più, tutta la community può cimentarsi con le speciali missioni assegnate da Kakashi . Quest'ultimo resterà sull'isola fino alla fine Stagione, come si legge sul sito ufficiale.

A chiudere questo menù piuttosto ricco, in Fortnite è disponibile anche il Villaggio della Foglia. Grazie all'evento dedicato al manga di Kishimoto, possiamo ora visitare la Residenza dell'Hokage. Davanti a quest'ultima, vi sarà ad attendere Naruto, grazie al quale si potrà attivare la Mappa Avventura del Villaggio della Foglia: vestendo i panni di uno degli abitanti della località, si potranno svolgere altre missioni e sbloccare ulteriori luoghi iconici della serie animata.