Apex Legends Mobile arriva su iOS e Android: la Battle Royale si fa tascabile

Dopo mesi di anticipazioni e un soft launch programmato in diversi Paesi, ora Apex Legends Mobile è finalmente disponibile su tutti i dispositivi mobile, sia Android che iOS, e in tutti i mercati, Italia compresa.

Il Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts, già acclamato su PC e console, può quindi essere scaricato ufficialmente da oggi, 17 maggio 2022, su Google Play Store e su App Store.

Sviluppata appositamente con le piattaforme mobile in mente, questa versione di Apex Legends non presenta il cross play con l’edizione disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, tuttavia permette agli utenti Android e iOS di potersi sfidare tra loro. L’interfaccia è ovviamente ottimizzata per il touch screen, ma gli sviluppatori hanno inserito sin da subito il supporto anche per i controller esterni.

In ogni caso, Apex Legends Mobile vuole offrire la stessa esperienza di gameplay dell’edizione principale, da sperimentare in formato tascabile e su touch screen. Il tutto con un comparto grafico più che soddisfacente, dal colpo d’occhio assai convincente anche sui device meno performanti.

Per quanto riguarda le modalità, sono le stesse che i fan di Apex Legends conoscono ormai benissimo – tra cui Arena e Battle Royale -, con l’aggiunta di un paio di novità. La prima è la modalità Deathmatch, che consente di effettuare partite 6 contro 6 in versioni ridotte delle mappe classiche, con la possibilità di modificare qualche opzione. La seconda novità riguarda invece il gameplay in senso stretto, dal momento che Apex Legends Mobile permette anche di impostare la telecamera in terza persona oltre alla classica visuale in prima persona.

Ovviamente il gioco è free-to-play, con la presenza di acquisti in app cosmetici e il tradizionale Battle Pass che va a rinnovarsi nel corso delle diverse Stagioni. Potere metterlo in download fin da subito – qui per iOS e qui per Android -, così da portare sempre con voi le combattive Leggende di casa EA.