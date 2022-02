Apex Legends: Stagione 12 pronta al via, data e novità in arrivo

Nonostante il “fenomeno” Fortnite, il rivale Apex Legends continua a ritagliarsi il suo ampio seguito, con tanti giocatori ancora impegnati sui server del Battle Royale gratuito targato Electronic Arts e Respawn Entertainment.

E se è vero che i fan restano in attesa di novità sugli update per PS5 e Xbox Series X/S, allo stesso modo il titolo è pronto ad accogliere una buona dose di novità. Quelle che fanno rima con la Stagione 12, denominata Ribellione e per cui sono stati diramati tutti i dettagli dal team di sviluppo.

Prima di tutto, date e orario di inizio: la nuova stagione di Apex Legends sarà ufficialmente disponibile su PC e console a partire da martedì 8 febbraio 2022, dalle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Come da tradizione, anche la Stagione 12 introdurrà una nuova Leggenda giocabile, vale a dire Mad Maggie, di cui abbiamo già visto trailer e gameplay, saggiandone alcune delle caratteristiche in anteprima. La nuova combattente degli Apex Legends può contare su diverse abilità uniche, vale a dire:

Passiva – L'ira dei Signori della Guerra: Maggie può sentire quando c'è sangue nell'acqua. Quando infligge danni ai suoi nemici, questi vengono evidenziati per un breve periodo di tempo, rendendole più facile rintracciarli. E non preoccuparti di correre: Maggie si muove ancora più velocemente quando porta un fucile a pompa;

– L'ira dei Signori della Guerra: Maggie può sentire quando c'è sangue nell'acqua. Quando infligge danni ai suoi nemici, questi vengono evidenziati per un breve periodo di tempo, rendendole più facile rintracciarli. E non preoccuparti di correre: Maggie si muove ancora più velocemente quando porta un fucile a pompa; Tattica – Trapano antisommossa: Nessun luogo è sicuro. Il Trapano Antisommossa di Maggie si attacca agli oggetti e brucia i nemici che si sono nascosti dall'altra parte, facendoli uscire allo scoperto;

– Trapano antisommossa: Nessun luogo è sicuro. Il Trapano Antisommossa di Maggie si attacca agli oggetti e brucia i nemici che si sono nascosti dall'altra parte, facendoli uscire allo scoperto; Ultimate – Palla da demolizione: L'incarnazione dell'amore di Maggie per la distruzione, la Palla da Demolizione lascia aumenti di velocità nella sua scia quando viene lanciata, ed esplode brutalmente al contatto con i nemici.

Tra bizzarri trapani antisommossa e possenti palle da demolizione, il debutto del personaggio sembra essere destinato a lasciare potentemente il segno all'interno del free to play. Ad accompagnare l'esordio di Mad Maggie in Apex Legends, come ricordato dal portale DualShockers, troveremo inoltre modifiche alla mappa Olimpo e una nuova modalità di gioco a tempo limitato, denominata Controllo, assieme ad un Pass Battaglia nuovo di zecca.