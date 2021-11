Apex Legends: la versione next-gen sta per arrivare, per un leaker

Apex Legends per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sta per essere rilasciato ufficialmente, secondo quanto riferito da Shrugtal, leaker noto per le sue anticipazioni sul celebre battle royale free-to-play di Respawn Entertainment.

Sono ormai diversi mesi che lo sviluppatore sta lavorando all'aggiornamento next-gen di Apex, ma per adesso vige il silenzio sullo stato di sviluppo della versione enhanced. Sappiamo che il gioco punterà a raggiungere i 120 fps sulle console di nuova generazione, con supporto alla risoluzione 4K.

Entries for "XB5" – internal codename for next-gen Xbox, were added in the 11.0 patch, suggesting next-gen release getting very close. This and entries for the PS5 gamepad in a hotfix late last season. pic.twitter.com/NCDudMLYD1 — Shrugtal (@shrugtal) November 16, 2021

Scavando tra i file di gioco, il dataminer ha scoperto di alcuni file che riguardano la compatibilità con il dispositivo “XB5”, che potrebbe essere il nome in codice di Xbox Series X|S. Per Shrugtal, queste indicazioni rivelano che il rilascio dell'aggiornamento non è poi così lontano, potrebbe arrivare entro i primi mesi del 2022, in occasione della Stagione 12 di Apex Legends e magari in concomitanza con l'anniversario del gioco.

Ricordiamo che si tratta – per adesso – soltanto di indiscrezioni basate su informazioni non ufficiali, sebbene Shrugtal abbia dimostrato diverse volte una certa affidabilità riguardo all'ottimo FPS di Respawn Entertainment. Intanto Apex è diventato il battle royale più popolare su Twitch, davanti a Fortnite e COD Warzone, i videogiocatori sembrano star apprezzando le novità introdotte con la Stagione 11.