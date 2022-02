Apex Legends festeggia il terzo anniversario con l'evento "Collezione Anniversario"

Celebrate tre anni di Apex Legends con l’evento Collezione Anniversario, disponibile fino al primo marzo e largamente anticipata nei giorni scorsi. Questa volta, per rendere omaggio ai giocatori Electronic Arts ha preparato qualcosa di diverso: scoprite le skin Prestigio, le nuove skin leggendarie per la squadra e un contatore premi pieno di oggetti cosmetici creati dalla community! Vediamo tutto nel dettaglio.

The Anniversary Collection Event is now live! 🥳 We have a special reward track this year inspired and created by the community. Hop into the game to start earning now. pic.twitter.com/JFW85bj6Oc — Apex Legends (@PlayApex) February 15, 2022

CONTATORE PREMI PER APEX LEGENDS

Quest’anno il contatore premi comprenderà 24 oggetti cosmetici, di cui 12 creati dalla community. Le skin saranno disponibili per un periodo limitato che corrisponde alla durata dell’evento. Date un’occhiata qui sotto per vedere in anteprima le nuove personalizzazioni! Tra queste trovate anche una serie di skin leggendarie per la squadra, ispirate a quelle più amate dai fan.

NUOVE SKIN PRESTIGIO

Le skin Prestigio sono skin leggenda che introducono un nuovo livello di rarità per gli oggetti cosmetici. Ogni skin Prestigio ha 3 livelli. Dopo aver sbloccato il livello 1, potrete completare delle sfide per sbloccare i livelli 2 e 3 senza costi aggiuntivi. Una volta disponibili, le sfide potranno essere completate in qualsiasi momento, senza limiti di tempo. Completando la sfida di un nuovo livello, sbloccherete la rispettiva versione della skin e potrete equipaggiarla. Una volta sbloccati più livelli, inoltre, potrete scegliere quale versione equipaggiare.

Una volta terminato l’evento collezione del 3° anniversario, la skin Prestigio (liv. 1) di Bloodhound sarà disponibile nella sezione “Mitici” del negozio per 150 frammenti cimelio.

SKIN DI SQUADRA

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile acquistare skin leggendarie per la squadra ispirate ad alcune delle skin più famose, come “Hypebeast” per Crypto, “Cuore nero” per Caustic e altro ancora!

Tutti i 24 oggetti saranno disponibili per l’acquisto diretto (con monete Apex o metalli creazione) e nei Pack collezione per l’intera durata dell’evento Anniversario. Collezionandoli tutti, sbloccherete la skin Prestigio “Caccia Apex” di livello 1 per Bloodhound.

Ricordate di fare un salto nel negozio dell’evento per non perdere le nuove offerte speciali a tempo limitato.

Giocate ora ad Apex Legends gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC tramite EA, Origin e Steam.

Per maggiori informazioni potete seguire Apex Legends su Twitter e Instagram, iscrivervi al canale YouTube e dare un’occhiata ai forum ufficiali: la base di partenza è il sito ufficiale.