Apex Legends: il trailer di Vantage mostra le abilità della nuova Leggenda

Apex Legends continua la sua cavalcata, offrendo nuovi contenuti ai tantissimi giocatori impegnati sui suoi server su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, e da pochissimo anche sui dispositivi mobile iOS e Android.

E lo fa proponendo una Leggenda giocabile mai vista prima nel Battle Royale di Respawn Entertainment e Electronic Arts, vale a dire Vantage. La stessa oggi protagonista di un trailer dedicato, visibile direttamente in testata di articolo e tutto dedicato al suo background e alle sue abilità specifiche.

La combattente esperta di sopravvivenza non si separa mai dal suo piccolo pipistrello Echo, che le fornisce un importante supporto durante le battaglie. È infatti lui a consentire a Vantage di innescare l’abilità tattica denominata Relocation, che le permette di utilizzare il jetpack per raggiungere rapidamente la posizione del suo animaletto dopo averlo mandato in avanscoperta.

L’ultimate del nuovo personaggio di Apex Legends pare invece legata all’impiego del fucile da cecchino, non a caso l’arma preferita di Vantage quando si tratta di braccare ed eliminare i suoi avversari. Una volta attivato il potere, la Leggenda può infliggere danni extra con un tiro dalla distanza e marcare tutti i compagni di squadra del suo bersaglio.

Vi ricordiamo che Vantage entrerà a far parte del già nutrito roster di Apex Legends a partire dal prossimo 9 agosto.