Apex Legends batte Fortnite e CoD Warzone: è il Battle Royale più popolare su Twitch

Ora che la Stagione 11 e la nuova Leggenda sono finalmente disponibili, Apex Legends sta vivendo una seconda giovinezza. E un boost di popolarità a cui non si assisteva fin dai primi mesi dopo il lancio.

Il Battle Royale sviluppato da Respawn Entertainment per conto di Electronic Arts è infatti riuscito a battere mostri sacri del calibro di Fortnite e Call of Duty Warzone. Almeno su Twitch, piattaforma streaming su cui è attualmente il più popolare nel suo genere di appartenenza.

Stando ai dati raccolti da SullyGnome – riportati dal sito Dexerto – negli ultimi sette giorni Apex Legends ha totalizzato un quantitativo di 17.007.500 ore di trasmissioni live su Twitch, con un picco di spettatori pari a 283.675. Risultati che gli sono valsi il quarto posto nella classifica dei giochi più trasmessi sulla celebre piattaforma viola di Amazon, subito dietro a League of Legends, Counter Strike: Global Offensive e Grand Theft Auto V.

I rivali Fortnite e Call of Duty Warzone, invece, rimangono distanziati rispettivamente al sesto ed ottavo posto.

Con l'arrivo di Ash da Titanfall 2 e degli altri contenuti della Stagione 11, denominata Escape, Apex Legends ha dunque riacceso l'interesse della community, anche grazie al contributo di alcuni tra gli streamer più celebri al mondo che si stanno dedicando allo shooter di Respawn, primi fra tutti Shroud, Tfue e NICKMERCS.

A questo punto non resta che attendere per scoprire quale impatto avrà su questo rinnovato equilibrio il lancio della prima Stagione di Call of Duty Warzone Pacific, che promette una nuova mappa e tantissime novità per il Battle Royale di Activision.