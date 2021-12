Apple nei guai: ecco cosa sta succedendo negli USA

Apple, secondo le recenti notizie, sembrerebbe essere sotto procedura d'investigazione da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. La causa? Sebbene lo Store dell'azienda sia spesso oggetto di polemiche (l'ultima riguardava Epic Games), pare proprio che si sia riscontrata una violazione delle norme antitrust.

Le ultime indiscrezioni, in questo senso, suggeriscono che la società americana sia sotto accusa per aver riservato un trattamento di favore a Roblox. Quest'ultimo, altro non è che una piattaforma di gaming in cui le persone possono programmare i propri giochi e, altresì, giocare quelli creati dagli altri utenti.

Ebbene, parrebbe che il nome del gioco “Roblox” sia saltato fuori durante il processo tra Epic Games Store e Apple. Roblox, infatti, funge anche da store digitale e viene segnalato dall'azienda imputata come “esempio di negozio digitale permesso sullo Store di Cupertino“.

Epic Games, invece, durante il processo ha sostenuto che tramite Roblox sia possibile accedere ad altri giochi pagando, proprio come nello store dell'azienda di Fortnite. Secondo Epic, perciò, si sarebbe verificata una vera e propria violazione delle norme sulla concorrenza che avrebbe avvantaggiato indebitamente Roblox, a discapito di Epic.

Non resta che attendere la sentenza che sarà emessa dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Apple la scamperà nonostante la mancata presa di posizione nei confronti di Roblox? Oppure sarà considerata colpevole di violazione delle leggi antitrust? Al momento non sappiamo altro, anche perché il caso è tutt'ora aperto e il Dipartimento sta attualmente raccogliendo prove sull'accaduto.