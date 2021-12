Come da programma, il Capitolo 2 di Fortnite si è concluso con l'evento La Fine. Seguito da milioni di appassionati, sia in-game che tramite le dirette streaming su Twitch, il pirotecnico spettacolo confezionato da Epic Games ha stravolto l'isola del popolare Battle Royale: è stata letteralmente ribaltata.

Oltre a nuovi punti d'interesse, armi e meccaniche di gioco (come la scivolata), Fortnite Capitolo 3 introduce anche un nuovo Pass Battaglia ricco di ricompense. Come al solito questo è acquistabile con 950 V-Buck ed è incluso nell'abbonamento Crew di Fortnite (11,99 euro).

Se l'arrivo dell'attore ed ex wrestler Dwayne ‘The Rock' Johnson era abbastanza scontato (è la skin Fondazione), lo stesso non si può dire di quello di un amichevole tessiragnatele di quartiere.

Tra i costumi sbloccabili tramite il Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3 – Stagione 1, intitolata non a caso Sottosopra, c'è anche Spider-Man. Il tempismo non è certamente una coincidenza: dal 15 dicembre sarà proiettato nelle sale cinematografiche italiane Spider-Man: No Way Home, attesissimo cinecomic firmato Marvel Studios e Sony Pictures che porterà sul grande schermo – secondo i rumor – ben tre Peter Parker.

Spider-Man nel Pass Battaglia

Tornando a Fortnite, il costume tradizionale di Spidey – quello blu e rosso, per intenderci – è tra le ricompense della pagina 9 del Pass Battaglia. In quella successiva, c'è invece lo stile Simbionte. Infine, tramite la sezione Bonus (Pagina 2) si può aggiungere all'armadietto lo stile Fondazione Futuro.

C'è solo un modo per sbloccare tutti i contenuti a tema Spider-Man attualmente disponibili in Fortnite. Attraverso le diverse modalità di gioco bisogna portare a termini gli incarichi (come quelli stagionali e giornalieri), in modo da aumentare il proprio livello e ottenere le stelle richieste per le seguenti ricompense:

Icona stendardo con logo di Spider-Man: 2 stelle

Emoticon ‘Thwip Thwip!': 3 stelle

Emote ‘Sei… tu?': 7 stelle

Dorso decorativo ‘Zainetto testa di ragnatela': 5 stelle

Scia ‘Questioni in sospeso': 4 stelle

Costume Spider-Man: 9 stelle

Emoticon ‘Il mio senso di ragno pizzica!': 3 stelle

Copertura ‘Lanciaragnatele': 4 stelle

Emote ‘Simpaticamente sottosopra': 7 stelle

Deltaplano ‘Ragnatelecadute': 6 stelle

Spray ‘Che forte sei tu': 3 stelle

Strumento di raccolta ‘Ragnatele randellante': 7 stelle

Schermata di caricamento ‘Ragnatela a volontà': 3 stelle

Stile ‘Tuta Simbionte': 8 stelle

Ricompensa Bonus, icona stendardo Spider-Man: 10 stelle

Ricompensa Bonus, stile ‘Tuta Fondazione': 30 stelle

Ma non è tutto.

Durante le partite ci si potrà sentire come il tessiragnatele anche senza ‘indossare' il suo costume. Sulla mappa è infatti presente il punto d'interesse Daily Bugle, con la sede del quotidiano diretto da J. Jonah Jameson e per il quale lavora Peter Parker, e l'arma ‘Spara-ragnatele di Spider-Man'. Questa permette di volteggiare sull'isola come il vero Spidey, ha un costo di 400 lingotti d'oro e può essere acquistata da alcuni NPC sparsi sull'isola.